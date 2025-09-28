Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS

Igor Matovič vyzýva Michala Šimečku Zobraziť galériu (2)
Igor Matovič vyzýva Michala Šimečku (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič vyzval predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD. Ak sa tak nestane, hnutie avizuje na stredu (1. 10.) kľúčovú tlačovú konferenciu. Informoval o tom v nedeľu na tlačovej konferencii.

„Chcem ho vyzvať ako lídra opozície, aby definitívne vylúčil akúkoľvek kolaboráciu s Hlasom. Ak to dokáže, my neurobíme v stredu tlačovku, ktorá bude kľúčová. Ak to nedokáže, pozývam na tlačovku, ktorá rozhodne budúce voľby,“ odkázal Matovič. Pripomenul tiež, že je takmer polovica volebného obdobia a opozícia by podľa neho mala mať jasný plán. Ľudia podľa neho očakávajú nádej a lídra, ktorý povie, aký je plán, a nie trojdňový „lynč“ voči Hnutiu Slovensko.

archívne video

Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o novele Ústavy SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Odkázal im, aby sa pozreli na záujem krajiny

Kritizoval, že opozičné strany po hlasovaní o novele ústavy kategoricky vylúčili spoluprácu, ba i len zamyslenie nad spoluprácou. Odkázal im, aby sa pozreli na záujem krajiny, pretože je potrebné nájsť alternatívu v súčasnej vláde. Zároveň pripomenul, že keď PS hlasovalo so Smerom-SD za zrušenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, jeho hnutie ho verejne neobviňovalo zo zrady a nevylučovalo zo spolupráce.

Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš povedal, že situácia s dvoma poslancami, ktorí hlasovali za novelu ústavy, ich mrzí. Zdôraznil, že sa k tomu postavia čelom a aj na budúci týždeň budú situáciu na klube riešiť. Matovič v tejto súvislosti poznamenal, že zmeny v ústave ho nemrzia, mrzí ho však spôsob, akým prešli. Dvaja jeho poslanci podľa neho presadili „dobré zmeny, ale najhorším možným spôsobom.“

Michal Šipoš
Zobraziť galériu (2)
Michal Šipoš  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Reakcia Šimečku

Progresívne Slovensko (PS) deklaruje, že spoluprácu so stranou Hlas-SD odmietlo opakovane a jednoznačne. Uviedla to Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia hnutia v reakcii na výzvu predsedovi PS Michalovi Šimečkovi od lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča.

„Spoluprácu so stranou Hlas sme odmietli opakovane a jednoznačne. Akékoľvek útoky a klamstvá Igora Matoviča, ktorý sa snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Robertovi Ficovi, nemá zmysel komentovať,“ reagovalo PS.

Zrušenie Špecializovaného trestného súdu

Na margo vyjadrení ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o otázke zrušenia Špecializovaného trestného súdu Matovič poznamenal, že je to pokračovanie v línii zrušiť NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry. Označil to za čistky voči nepohodlným ľuďom a za absurdné. Kaliňáka za jeho slová skritizovala aj predsedníčka hnutia Za ľudí a poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová. „Vyzývam Kaliňáka, aby okamžite prestal so zastrašovaním sudcov a aby sa občanom ospravedlnil za to, že verejne kryje extrémistov a šíriteľov nenávisti,“ odkázala Remišová.

Viac o téme: SpoluprácaIgor MatovičNR SRMichal Šimečka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Igor Matovič
Smer z príspevku pre politické strany platí firmám svojich poslancov, tvrdí Igor Matovič
Domáce
Igor Matovič
Matovič na svojich nezabúda! Hnutie má na výplatnej páske bývalých poslancov aj Pročkovho syna! TAKTO si zarobia
Domáce
Igor Matovič
Matovič o novom atómovom zdroji na Slovensku: Westinghouse bude produkovať polmiliardovú stratu ročne
Domáce
Mandátový výbor začal konanie
Mandátový výbor začal konanie voči Matovičovi za výroky v pléne
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Cestovanie
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Správy
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Správy

Domáce správy

Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS
Domáce
Marek Eštok
Štátny tajomník Eštok odcestoval na pracovnú návštevu USA
Domáce
Bude nakoniec všetko inak?
Bude nakoniec všetko inak? Na nízkopríjmových živnostníkov sa ešte pozrieme, uviedol minister Tomáš
Domáce
Prešovská hudobná jeseň štartuje už čoskoro: Šesť koncertov, džezové legendy aj unikátny organový recitál
Prešovská hudobná jeseň štartuje už čoskoro: Šesť koncertov, džezové legendy aj unikátny organový recitál
Prešov

Zahraničné

Skončia boje? Trump naznačil
Skončia boje? Trump naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe
Zahraničné
Taliban zakázal takmer 700
Taliban zakázal takmer 700 univerzitných učebníc a textov: TOTO je dôvod
Zahraničné
Keir Starmer
Starmer vyzval labouristov: Majú sa sústrediť na boj proti pravicovým populistom
Zahraničné
Dokáže zachrániť životy a
Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?
Zahraničné

Prominenti

Líder Iné Kafe Vratko
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
Domáci prominenti
Janice Dickinson
Supermodelka Janice Dickinson (70) ŽALUJE televíziu: Potkla sa o KÁBEL... Spadla rovno na tvár!
Zahraniční prominenti
Krst nového albumu Richarda
TAJNÁ svadba dcéry Soni Müllerovej: Luxusný obrad nečakajte!
Domáci prominenti
TRÁPENIE českej herečky (41):
TRÁPENIE českej herečky (41): Kvôli rakovine prišla o hlas... Znova sa učila rozprávať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka v Francúzsku sa
Dovolenka v Francúzsku sa zmenila na nočnú moru: Matka čelila verejnej kritike za výchovu detí! Dostali zákaz vstupu?
Zaujímavosti
Šokujúce priznanie matky: Telo
Šokujúce priznanie matky: Telo svojej dcéry ukrývala celé dve desaťročia v mraziacom boxe
Zaujímavosti
Mal byť holubicou, stal
Mal byť holubicou, stal sa sliepkou: Zvláštnejší kostol ste zaručene nevideli
dromedar.sk
Zábava alebo psychický teror?
Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)

Šport

HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
VIDEO Pogačar to opäť dokázal! Fenomenálna obhajoba a suverénny triumf na MS v cyklistike
VIDEO Pogačar to opäť dokázal! Fenomenálna obhajoba a suverénny triumf na MS v cyklistike
MS v cyklistike
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
MONACObet liga

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Veda a výskum
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Windows
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Android
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Veda a výskum

Bývanie

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko

Pre kutilov

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Sex a vzťahy
Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Domáce
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS
Dokáže zachrániť životy a
Zahraničné
Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?
Scéna ako z GTA,
Zahraničné
Scéna ako z GTA, auto letelo vzduchom! VIDEO Šokujúca nehoda priamo v centre mesta
Muža s airsoftovou zbraňou
Zahraničné
Hrôzostrašné VIDEO: Muž s puškou zastavoval na ceste autá! Jeden z vodičov urobil rázny krok

Ďalšie zo Zoznamu