Matovičovci menia názvy ako ponožky: ŠOK! Po mesiacoch od premenovania náhle zaradili ďalšiu úpravu

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko Igora Matoviča je už dlhodobo známe tým, že za poslednú dekádu viackrát zmenilo svoju identitu - aspoň formálne. V registrácii politických subjektov totiž od roku 2015 figurovalo toto hnutie pod rôznymi podobami názvov a v roku 2025 prichádza ďalšia, drobnejšia úprava.
Ďalšiu formálnu zmenu názvu hnutia si povšimli ne webe Aktuality.sk. Naposledy OĽaNO radikálne zmenilo svoj vizuál a názov v roku 2023, kedy sa premenovalo na hnutie Slovensko. Išlo o krok, ktorý vyznieval až provokačne voči opozičnému partnerovi Progresívne Slovensko, no dôvod takej ráznej zmeny sa nikdy poriadne nevysvetlil.
Kým totiž roky bežali, Matovič si v tom čase názov OĽaNO upravoval iba prílepkami ďalších subjektov a hnutí, ktoré so sebou do volieb pritiahol. Išlo o také strany ako Kresťanská únia, Zmena zdola či NOVA.
Nižšie si môžete prezrieť zmeny, ktorými si matovičovci za posledné roky prešli. Jednou z nich je aj tá drobná, aktuálna:
- 11. novembra 2011 - zaregistrované hnutie
- do 3. decembra 2012 - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
- do 7. augusta 2017 - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
- do 20. novembra 2019 - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
- do 30. januára 2023 - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
- do 26. mája 2023 - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO
- do 14. júna 2023 - OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK
- do 25. októbra 2023 - OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK
- do 1. augusta 2025 - SLOVENSKO
- od 1. augusta 2025 - Hnutie SLOVENSKO
Vraj len technická úprava
V princípe sa dá tvrdiť, že do konca prvého mesiaca letných prázdnin znel celý oficiálny názov Matovičovho hnutia SLOVENSKO. V mediálnych výstupoch sa ale hnutie bežne označovalo ako "hnutie Slovensko", hoci nešlo o priamo registrované pomenovanie. Išlo o novinársky prívlastok.
Teraz bude "hnutie SLOVENSKO" už aj na papieri hnutím ako takým, čo je ďalšia z početných zmien názvov matovičovej strany. "Išlo iba o technickú a administratívnu úpravu," spresnil hovorca hnutia Matúš Bystriansky.