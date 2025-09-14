Zmenu ústavy by Hnutie Slovensko podporilo vtedy, ak by ju predložilo KDH: Podľa Šalitroša, by mala prestať hlasovať iba koalícia

BRATISLAVA - Zmenu Ústavy SR by Hnutie Slovensko podporilo len v prípade, ak by ju predložilo opozičné KDH.
„Mafii nebudeme pomáhať, aby sa tu hrala na kresťanov,“ povedal opozičný poslanec parlamentu a líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš si myslí, že by mala prestať hlasovať iba koalícia alebo iba opozícia a pri rozumných návrhoch by sa malo hlasovať prienikovo. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.Matovič v relácii povedal, že bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) oklamal vtedajšiu vládu pri darovaní protivzdušnej obrany S300 na Ukrajinu. Tvrdil, že za darovanie tejto techniky zabezpečil náhradu u spojencov, a to Patrioty. To nebola podľa lídra hnutia pravda. „Nehovorím, že nebolo správne pomôcť napadnutému susedovi, aby sa bránil voči vrahovi Putinovi, ale čo sa týka momentu, ako to vyargumentoval, prečo to môžeme na tú Ukrajinu s čistým svedomím dať, tak tento argument tam použil a vládu oklamal,“ skonštatoval Matovič.
Šalitroš v relácii informoval, že minister informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) by sa mohol po operácii vrátiť do práce za dva až tri týždne. Na dennej báze spolu konzultujú rôzne veci a ministerstvo funguje na 100 percent, uviedol.Ak by rezort informatizácie doručil výsledky, na ktorých aktuálne pracuje, a občania by naďalej podporovali ich prácu, tak Šalitroš bude uvažovať o založení strany. Zároveň dal verejnú ponuku Matovičovi, aby im robil marketéra. „V tom je podľa mňa najlepší na Slovensku,“ podotkol Šalitroš.
Matovič v diskusii skritizoval šéfa opozičného hnutia PS Michala Šimečku, že si nenašiel čas na spoločné stretnutie, aby sa porozprávali, či vedia spolupracovať. Taktiež si myslí, že PS spraví všetko pre to, aby šlo po ďalších voľbách do koalície s Hlasom-SD. „My urobím všetko pre to, aby s mafiou z Hlasu nešli,“ deklaroval Matovič. Jeho cieľom je, aby sa bez Hnutia Slovensko nedala zložiť vláda. V prípade, ak mu niekto dá „drzú“ požiadavku, aby sa stiahol z pozície predsedu hnutia, dá mu rovnakú.
Štátny tajomník považuje za dobrú správu, že štát ide v rámci ďalšej vlny konsolidácie šetriť aj na sebe. Poukázal na to, že konsolidácia nie je len problém Slovenska, ale v kríze je celá Európa. Šalitroš v tejto súvislosti skritizoval niektoré rozhodnutia Európskej únie (EÚ). Ministerstvo informatizácie bude mať podľa neho o 25 miliónov menší rozpočet, ako malo vlani.
Matovič v relácii tvrdil, že pokým bol on ministrom financií, tak Slovensko bolo z hľadiska financií deviate najlepšie v celej EÚ. Aktuálne je SR podľa neho najhoršie. V roku 2022 mal Matovič k dispozícii na všetky výdavky štátu 23,5 miliardy eur a urobil dlh 1,8 miliardy eur. Tento rok má vláda k dispozícii 33,9 miliardy eur a deficit spraví 7,2 miliardy eur, priblížil. V súvislosti s konsolidáciou apeloval na lepšie vyberanie dane.