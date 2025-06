Fico sa na tlačovke rozohnil: Žiadna mimoriadna schôdza cez leto nebude! TOTO označil za pološialenstvo

Tlačová konferencia Roberta Fica o aktuálnych témach na Slovensku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Progresívne Slovensko avizovalo, že hneď ako to bude možné, chcú zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, na ktorej by sa mohlo definitívne odhlasovať obmedzenie transakčnej dane. Podľa Fica sa o pozícia správa ako ekonomický terorista. „Za každú cenu zle. 'Nevadí, že sme rozbili verejné financie,' to si hovorí opozícia,“ vyhlásil. Fico uviedol, že žiadna mimoriadna schôdza cez leto nebude, pretože vláda nebude súhlasiť s jej otvorením.

Skokovitý nárast výdavkov na obranu je nemožný

Skokovité navýšenie obranných výdavkov je nereálne. Označil to za "poblúznenie a pološialenstvo". S určitým postupným zvyšovaním výdavkov je však v súčasnej situácii potrebné rátať, uviedol Fico.

Zdôraznil zároveň, že časť výdavkov na obranu musí mať možnosť duálneho využitia, teda aj na infraštruktúru, ktorá môže slúžiť civilnému obyvateľstvu. „Ak príde k rozumnému návrhu a bude splnená podmienka možnosti duálneho využitia (...). Ale, ak si niekto myslí, že ak teraz dávame dve percentá, a budú rok päť percent, nech na to zabudne,“ vyhlásil. „Skokovitý nárast je nemožný,“ zdôraznil.

Mieni, že prezident SR Peter Pellegrini by mal v tejto otázke opätovne zvolať okrúhly stôl so zastúpením všetkých relevantných politických strán. „Toto je otázka a rozhodnutie, ktoré bude ďaleko presahovať súčasné volebné obdobie,“ argumentoval premiér.

Návrh na zvýšenie výdavkov na obranu v rámci NATO podľa premiéra vychádza zo súčasnej napätej atmosféry i tenziou medzi Európou a USA, najmä v súvislosti s apelom Spojených štátov, aby Európa zvýšila svoje príspevky v Severoatlantickej aliancii.

Slovensko bude blokovať len tie sankcie, ktoré škodia jeho krajine

Fico dnes dal najavo, že Slovensko bude v orgánoch Európskej únie blokovať len tie z prípadných nových sankcií proti Rusku, ktoré by uškodili Slovensku. Štvrtkové rozhodnutie slovenského parlamentu, že členovia kabinetu nemajú podporiť akékoľvek nové reštrikcie voči Moskve považuje premiér, podobne ako ústavní právnici, len za politické uznesenie bez právnych záväzkov. Slovensko doposiaľ nezablokovalo žiadny zo 17. balíkov protiruských sankcií, poslednú z nich únia počas pokračujúcej ruskej vojenskej invázie na Ukrajine schválila v máji.

"Ak bude sankcia, ktorá by nás poškodzovala, nikdy za ňu hlasovať nebudem. Mám záujem byť konštruktívny hráč v Európskej únii, nie však na úkor Slovenskej republiky," povedal Fico novinárom. Znovu tvrdil, že sankcie proti Rusku nefungujú.

Fico uviedol, že by nepodporil zastavenie dovozu ruského jadrového paliva do Európskej únie. Podľa neho by to viedlo k uzavretiu slovenských jadrových blokov, pričom obstaranie náhrady trvá roky. Už v máji Fico uviedol, že pre Slovensko je neakceptovateľná iniciatíva Európskej komisie zameraná na ukončenie dovozu ruských fosílnych palív do EÚ.

Premiér dodal, že rešpektuje rozhodnutie prezidenta nevyhlásiť referendum o protiruských sankciách, zároveň si myslí, že uznesenie parlamentu bolo reakciou na rozhodnutie hlavy štátu. „Je to i reakcia na požiadavku veľkého množstva ľudí na Slovensku,“ dodal v súvislosti s uznesením Národnej rady.

Najväčší podiel na výrobe elektriny na Slovensku majú práve atómové elektrárne, ktoré dlhodobo využívajú ruské palivo. Najväčší výrobca elektrickej energie v krajine, spoločnosť Slovenské elektrárne, v uplynulých dvoch rokoch však uzavrel dohody s americkou firmou Westinghouse a francúzskym podnikom Framatome o budúcich dodávkach paliva.

V Kazachstane a Uzbekistane sa chce sústrediť na zbrojársky priemysel

Návšteva Uzbekistanu a Kazachstanu má byť podľa premiéra orientovaná predovšetkým na nadviazanie strategického partnerstva s Uzbekistanom a oživenie ekonomických a priateľských vzťahov s oboma krajinami. „Chcem sa osobne sústrediť na problematiku zbrojárskej výroby, pretože tu vidíme obrovský potenciál,“ povedal Fico.

Predseda vlády tiež skonštatoval, že v roku 2024 zbrojársky priemysel prispel do HDP sumou 1,14 miliardy eur a ťahal hospodársky rast Slovenska. Ambíciou je, aby v roku 2025 príspevok dosiahol sumu 1,5 miliardy, čo predstavuje jedno percento HDP.

„Z tohto dôvodu je veľmi správne, ak sa vláda SR pokúša spolupracovať s inými krajinami nielen na spoločných projektoch, ale predovšetkým na dodávkach toho, čo Slovensko je schopné vyprodukovať a máme niekoľko špeciálnych produktov v zbrojárskej výrobe, ktoré sú vo svete atraktívne,“ uviedol premiér.

Výsledok hlasovania o novelizácii Ústavy SR bude tesný

Výsledok hlasovania pri návrhu novelizácie Ústavy SR bude tesný. „Hlasovanie sa uskutoční v nasledujúcich ôsmich dňoch. Možno to prejde, alebo neprejde jedným hlasom,“ skonštatoval. „Ak návrh nebude schválený, podľa môjho názoru si na veľmi dlhé obdobie zatvárame možnosť opätovne nastaviť základné hodnotové otázky v ústave,“ zdôraznil.

Je presvedčený, že snaha o novelizáciu a obsah úprav nemôže byť dôvodom na kritiku, ktorej iniciátori zmien čelia. Oceňuje i vstup KDH do procesu, pripustil, že okrem už dohodnutých návrhov kresťanských demokratov sa do finálneho textu môže dostať i ďalší. Výrazne ocenil úpravu, ktorá by znamenala nadradenosť slovenského práva pred medzinárodným právom v kultúrno-etických otázkach. „Musíme rátať s tým, že sa to mnohým nebude páčiť, toto ustanovenie je však v plnom súlade so základnými zmluvami SR s EÚ,“ upozornil. „Tieto zmluvy dávajú možnosť, aby v otázkach národnej identity malo domáce právo prednosť pred právom medzinárodným,“ dodal premiér.