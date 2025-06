Koalícia je pri vládnej novele Ústavy SR pripravená na kompromisy: Premiér Fico verí v podporu 90 poslancov

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Koalícia je pri vládnej novele Ústavy SR pripravená na kompromisy. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas štvrtkovej hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR. Verí, že sa nájde prienik a návrh pri definitívnom hlasovaní v parlamente podporí potrebných 90 poslancov.

archívne video

Tlačová konferencia Roberta Fica o aktuálnych témach na Slovensku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„Za vládu SR chcem zdôrazniť, že sme pripravení na kompromisy, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu byť v druhom a treťom čítaní predkladané predovšetkým na príslušnom ústavnoprávnom výbore. Verím, že bude zaujímavá diskusia,“ vyhlásil predseda vlády. Mieni, že hlasovanie o zmene ústavy v NR SR bude tesné. Zákonodarcom drží palce, aby dospeli k dohode. „Niektoré návrhy som videl a môžem povedať, že by mohlo dôjsť k zhode medzi politickými stranami a NR SR by mohla dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu,“ podotkol. Na poslancov apeloval, aby sa nenechali odradiť lacnými rečami.

Fico si podľa vlastných slov všíma, že návrh vyvoláva širokú politickú diskusiu. Odmietol, že by Slovensku pre novelu ústavy hrozili nejaké sankcie. Návrh označil za historicky dôležitú novelizáciu ústavy a opätovne ho odôvodňoval. Myslí si, že je správne zakotviť do Ústavy SR dve pohlavia a stanoviť podmienky pre adopciu detí. „Neprichádzame s ničím svetoborným, zobrali sme presne to isté ustanovenie zo zákona o rodine, len ho povyšujeme na ústavnoprávnu úroveň,“ argumentoval.

Rokovania o podpore pokračujú

Prebiehajúce rokovania o podpore vládneho návrhu na zmenu ústavy vo štvrtok potvrdil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). „Stále je to vo fáze rokovania, nepredbiehal by som, ale ja som optimista,“ okomentoval. Poukázal pritom aj na jeden z prieskumov, podľa ktorého si väčšina Slovákov želá ústavnú zmenu. „Ak teda poslanci toto rešpektujú, tak sa tých 90 hlasov nájde,“ dodal.

Poslanci majú na aktuálnej schôdzi prebrať a následne aj definitívne hlasovať o vládnej novele Ústavy SR. Do nej sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má takisto riešiť adopcie detí a rodičia by mohli mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ak je nad rámec vzdelávacieho programu. Návrhom sa má dosiahnuť i suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.