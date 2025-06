Asistencia polície pri prevoze busty bola zákonná, tvrdí Jana Maškarová

Prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - O súčinnosť polície pri prevoze busty Cecílie Gonzagovej požiadalo ministerstvo kultúry. Asistencia polície bola zákonná. Uviedla to prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová s tým, že busta sa previezla z Levoče do centra bezpečnostno-technických činností rezortu vnútra v Topoľčiankach.

„Zástupcovia ministerstva kultúry nám na osobnom stretnutí vysvetlili situáciu, že zbierkový predmet, ktorý je umiestnený v múzeu v Levoči, je potrebné previezť do bezpečnejšieho prostredia. To bolo vybrané na základe požiadaviek reštaurátorov a zástupcov ministerstva kultúry. (...) Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra rozhodla o mieste, ktoré vie požiadavky zabezpečiť, a takisto aj bezpečnostnú požiadavku. (...) Týmto miestom sa stalo centrum bezpečnostno-technických činností ministerstva vnútra v Topoľčiankach,“ poznamenala na mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru pre kultúru a médiá.

Mimoriadne rokovanie iniciovali opoziční poslanci

Policajná šéfka informovala, že na základe toho súhlasila s asistenciou polície pri prevoze. Deklarovala, že to bolo zákonné. „Boli sme povinní poskytnúť súčinnosť pri zabezpečení prevozu vzácneho diela a, samozrejme, poskytnúť pomoc pri uskladnení,“ podotkla. Poukázala na to, že polícia už aj v minulosti pomáhala pri preprave predmetov vysokej hodnoty. Mimoriadne rokovanie k prevozu busty Cecílie Gonzagovej iniciovali opoziční poslanci. Mali k nemu viacero otázok. Kritizovali postup pri prevoze. Domnievali sa, že mohlo prísť k porušeniu zákona. Hovorili aj o zlyhaní vedenia rezortu kultúry. Poslanci rokovanie prerušili a mali by v ňom pokračovať na tejto schôdzi.

Bustu Cecílie Gonzagovej previezli zo Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči minulý týždeň vo štvrtok 29. mája. Ministerstvo o ňom hovorilo ako o naplánovanom kroku v súčinnosti jeho, SNM a polície. Prevoz bol podľa neho v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardmi. Rezort mal bustu presunúť na prísne chránené miesto, kde má mať zabezpečenú adekvátnu ochranu. Avizovalo, že sa uskutoční medzinárodná expertíza, ktorá má potvrdiť autorstvo diela.