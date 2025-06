Otázka o Šimkovičovej v AZ-kvíze má DOHRU: Vedenie Českej televízie ZASIAHLO... Budú padať hlavy?!

(Zdroj: ČT/Ján Zemiar)

PRAHA - Časť AZ-kvízu v ktorej padla otázka o slovenskej ministerke Martine Šimkovičovej (53), sa okamžite stala hitom internetu. Nielen samotná forma otázky, ale aj spôsob odpovede Emmy Smetany. No zatiaľ čo niektorí jej sarkazmus ocenili, iní sa cítili urazení. Jedna otázka vyvolala veľa rozruchu a Českú televíziu postavila do pozoru... Budú padať hlavy?!

AZ-kvíz vysiela Česká televízia od roku 1997 a dodnes má obrovskú základňu verných fanúšikov. Okrem častí, v ktorých si svoje vedomosti testujú bežní "smrteľníci", vysiela televízia aj takzvané špeciálne epizódy, v ktorých sa predvádzajú známe tváre. No o tej, v ktorej sa objavila moderátorka a speváčka Emma Smetana, hovoril v uplynulých dňoch celý internet.

Otázka a následná odpoveď známej Češky sa stali doslova virálnym hitom - týkali sa totiž slovenskej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. „Ako sa volá slovenská ministerka kultúry s iniciálmi MŠ, ktorá pred svojim vládnym angažmá šírila dezinformácie, homofóbne názory a proruskú propagandu v televízii Slovan?“ pýtala sa moderátorka Eva Machourková.

A Emma Smetana bez váhania, no značne sarkasticky odpovedala. „Myslím, že je fantastické, že to robí ďalej aj vo svojej funkcii, a je to Martina Šimkovičová,“ odpovedala. Video okamžite obletelo internet, no a zatiaľ čo niektorí Slováci sa na ňom bavili, iní ho niesli ťažko - buď sa hanbia, že v súvilosti so Slovenskom sa v zahraničí hovorí o týchto politikoch alebo sú urazení a sťažujú sa, že tvorcovia političku ponížili.

(Zdroj: ČT/Ján Zemiar)

Jedna otázka vo verejnoprávnej televízii tak vyvolala doslova "medzinárodný škandál". A Česká televízia situáciu nemieni nechať len tak. Kontroverzná otázka z AZ-kvízu sa podľa Super.cz dostala až na stôl Rady ČT. A jej predseda Karel Novák, riaditeľ divízie Digitálnych služieb Marek Doležal a riaditeľ ČT art Tomáš Motl sa zhodli, že otázka v takomto type programu zaznieť nemala.

„Je koncipovaný ako neutrálny vedomostný kvíz zameraný na oblasť kultúry a zábavy. Redakčný tím bol upozornený na potrebu do budúcna dôsledne zachovávať neutrálny charakter otázok v súlade s formátom relácie, a to pri plnom rešpektovaní jeho tvorivej nezávislosti,“ uviedol zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ divízie Korporátnej služby Michal Fila.

(Zdroj: ČT/Ján Zemiar)