Vzbura v Levoči po Machalovom husárskom kúsku: Zastupiteľstvo je frustrované, vráťte nám sochu!

Zastupiteľstvo chce sochu späť. (Zdroj: spisskemuzeum.com, TASR/Jaroslav Novák)

LEVOČA - Levočskí poslanci žiadajú návrat busty Cecílie Gonzagovej do Spišského múzea. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok (12. 6.) prijalo uznesenie, ktorým vyzýva Ministerstvo kultúry (MK) SR na jej vrátenie do priestorov Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči. Informovala o tom Vladimíra Novotná Čujová z tamojšieho mestského úradu. Bustu previezli z Levoče 29. mája. Prevoz bol podľa ministerstva v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardmi a rezort opakovane a dôrazne odmieta nepravdivé tvrdenia a zavádzajúce interpretácie.