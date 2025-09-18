Hnutie Slovensko hovorí o znížení platov poslancov ako farizejstve koalície: Namieta, že ide o falošnú solidaritu

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko vníma dohodu koalície na znížení platov poslancov Národnej rady (NR) SR v budúcom roku ako farizejstvo. Namieta, že ide o falošnú solidaritu. Upozorňuje na to, že navrhovanú sumu zníženia poslanci dostatočne nepocítia. Žiada radikálne zníženie. Chce preto ku konsolidačnému balíčku predložiť pozmeňujúce návrhy s danou zmenou. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov parlamentu Michala Šipoša, Igora Matoviča, Júliusa Jakaba (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Oni sa postavia pred národ a hovoria, že si idú znížiť platy o 220 eur mesačne. Prosím vás, to je pre poslanca a pre nich nič. Toto je názorná ukážka, ako vyzerá falošná solidarita vládnych poslancov. Vás dvojnásobne zadlžujú, idú na vás upliesť tretiu konsolidáciu, vyťahajú vám z vreciek 7,4 miliardy, zobrali vám všetky výhody a ešte aj tak dvojnásobne zadlžujú Slovensko oproti predchádzajúcim vládam, na ktoré sa vyhovárajú, no oni zo svojho šesťtisícového poslaneckého platu si idú znížiť 220 eur. To je absolútna faloš, farizejstvo,“ podotkol Jakab.
Upozornil na neprimeranosť poslaneckých platov
Matovič v tejto súvislosti upozornil na neprimeranosť poslaneckých platov. Tvrdí, že koaliční poslanci za takú vysokú mzdu takmer nič nerobia. Spolu s ďalšími členmi hnutia si preto myslia, že platy by sa mali znížiť radikálnejšie. Avizovali predloženie pozmeňujúcich návrhov ku konsolidačnému balíčku. Hovorili o potrebe revolúcie. Upozornili aj na príklady zo zahraničia. „Je načase, aby sa garde obrátilo a aby ľudia zapískali pesničku a aby politici tancovali podľa toho,“ skonštatoval Matovič.
Hnutie Slovensko si však myslí, že to, že vôbec k nejakému zníženiu platov poslancov príde, je ich zásluhou. „Upozorňovali sme na to,“ podotkol Jakab. Šipoš pripomenul, že do parlamentu aj predložili viacero návrhov k zníženiu platu zákonodarcov. Poslanci zároveň odmietli, že by konsolidácia bola dôsledkom hospodárenia predošlého kabinetu. Tvrdenia o tom, že Ficova vláda mala zdediť rozvrátený rozpočet, označili za klamstvá.
Július Jakab (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
Koalícia sa dohodla
Koaliční predstavitelia vo štvrtok oznámili, že koalícia sa dohodla na znížení platov poslancov NR SR v budúcom rok v súvislosti s konsolidáciou. Majú byť nižšie o 220 eur mesačne alebo 2600 eur ročne. Reálne zníženie má byť výsledkom toho, že platy aj paušálne náhrady poslancov sa budúci rok zmrazia a zdanenie ich platov bude vyššie o desať percent.