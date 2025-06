Bežná služba či podvod? Objavili sa VAROVANIA pred osobami, ktoré ponúkajú servis okien! Na TOTO si dajte pozor

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TRNAVA - V Trnave a okolí sa objavili varovania pred podozrivými osobami, ktoré ponúkajú kontrolu a servis plastových okien. Niektorí obyvatelia opisujú nepríjemné skúsenosti s agresívnym správaním. V Nitrianskom kraji zase upozornili na podvodníkov, ktorí ponúkali bezplatný servis okien. V skutočnosti im však ide o to, aby od ľudí vylákali peniaze alebo si obhliadli nehnuteľnosť pre neskoršiu krádež.

"Dajte si pozor na podvodníkov, dve krásne dievčatá sa predstavia ako firma a kontrolujú stav okien. Od kedy žena vie niečo o okne? Keď ich slušne vyhodíte, volajú políciu a chcú podávať trestné oznámenie," objavilo sa varovanie od obyvateľa Trnavy na sociálnej sieti.

Viacerí z reagujúcich však namietali, že im sa nič podobné pri odmietnutí ich služieb nestalo. "Dievča u nás zazvonilo, slušne som jej povedal, že nemám záujem. Dievčina poďakovala a v pohode odišla. Žiadny problém," napísal jeden z Trnavčanov. "Ja som odmietla a pokojne odišli," uviedla Ivana. S negatívnou skúsenosťou sa však stretol aj Andrej. "Taktiež u nás dvaja chlapi, hodené lístky pred dverami na zem alebo vedľa kľučky zastrčené. Keď som ich upozornil, rovnako ako u vás, vyhrážky s privolaním polície. Boli arogantní a ešte sa smiali tomu," zareagoval.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

S ponúkaním služieb na kontrolu okien má skúsenosti mnoho ľudí na celom Slovensku. Za posledné roky nielen telefonicky, ale aj osobne kontaktovali rôzne spoločnosti ľudí s ponukou na kontrolu a výmenu tesnenia. V niektorých prípadoch to domácnosti nakoniec vyšlo na tisícky eur, za čo by si dokázali obstarať za podobnú sumu aj úplne nové okná. Druhá vec je to, že výmena tesnení vo väčšine prípadoch vôbec nie je nutná a ide o zbytočne vyhodené peniaze.

Upozornenie v Nitrianskom kraji

V pozore by sa ľudia mali mať aj pred ľuďmi, ktorí lákajú aj na bezplatnú revíziu okien. Na začiatku tohto mesiaca upozornila obec Veľký Kýr v okrese Nové Zámky na podvodníkov, ktorí sa pohybovali v obci a výdavali sa za technikov plastových okien. "Títo podvodníci sa vydávajú za technikov, ktorí údajne kontrolujú alebo opravujú plastové okná. Chodia po domoch s výhovorkou, že vykonávajú bezplatnú revíziu alebo servis okien, no v skutočnosti sa snažia vylákať peniaze alebo si obhliadajú domácnosti na neskoršie krádeže," varovala obec.

Vážení obyvatelia, upozorňujeme vás na výskyt podvodníkov v našej obci! Títo podvodníci sa vydávajú za technikov, ktorí... Posted by Obec Veľký Kýr - Nagykér község - oficiálna stránka on Monday, June 2, 2025

Ako sa vyhnúť tomu, aby ste sa stali obeťou podvodu a to aj v prípade, že naozaj budete potrebovať servis plastových okien? Určite je potrebné sa obrátiť na overené spoločnosti a vždy si dať urobiť obhliadku a nacenenie od viacerých z nich. Zabránite tak nie len tomu, že vám niekto vymení tesnenia, ktoré sú úplne v poriadku, ale taktiež si vyberiete firmu, ktorá spĺňa vami zvolené kritéria a má overené recenzie.