Progresívci sa pustili do Hrčku za škandál zmiznutých miliónov: Pochybnosti o úprimnosti a manažérske zlyhanie

BRATISLAVA - Nie je to ešte ani celý týždeň po tom, čo sa starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka rozhodol odstúpiť zo svojho postu, a už sa na jeho hlavu okrem pochvalných správ zniesla aj nepriama kritika. Prišla z radov Progresívneho Slovenska, ktoré "pevne dúfa", že jeho krok nepredznamenáva kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami v roku 2026.

Starosta Petržalky Ján Hrčka v piatok 16. mája po dlhom uvažovaní a prešetrovaní na úrade informoval, že k 31. máju 2025 končí vo svojej funkcii. Vyvodzuje tak politickú zodpovednosť za podvod, ktorý v uplynulých dňoch odhalili na miestnom úrade v Petržalke a samospráva tak prišla o rekordných 2,7 milióna eur, pričom tieto ušlé prostriedky rok predtým neodhalil ani audit.

Takouto sumou si "prilepšil" jeden zo zamestnancov mzdového oddelenia, ktorý si mal neoprávnene posielať minimálne od roku 2023 financie na svoje účty. Po niekoľkých mesiacoch dávky mesačných súm zvyšoval, až nadobudli túto astronomickú hodnotu. Paradoxne bola samospráva Petržalky posledné 2 roky v prebytku.

Petícia za zotrvanie na poste

Starosta svoje rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr, no momentálne prebieha petičná iniciatíva za "prehováranie" Hrčku, aby svoj postoj pred najbližšími voľbami prehodnotil. Hrčka pritom do komunálnych volieb kandidoval ako nezávislý (NEKA).

Výzva neušla ani poslancom PS

Práve táto výzva sa stala terčom progresívcov, ktorí ju sčasti vnímajú ako pokus kampaň pred komunálnymi voľbami 2026. Výzva sa podľa neziskovky Transparency international Slovensko (TIS) síce zatiaľ nedostala na oficiálny web, no za "čudné" považujú fakt, že sa dostala do podoby miestneho newslettra, ktorý niektorí obyvatelia odoberajú. "O výhradách, ktoré voči Hrčkovi taktiež zaznievali, sa čitateľ nedozvie nič. Na druhej strane je pozitívom, že webová stránka mestskej časti aj ich siete sa podobnému promo zatiaľ vyhli," komentuje TIS.

"Čo mal a čo nemal urobiť pán Hrčka?" začali progresívci v zložení Lucia Plaváková, Michal Sabo a Adam Sarlós otázkou svoju výzvu v statuse. Tí síce oceňujú bezprostredné Hrčkovo gesto odstúpiť z postu starostu k 31. máju, no majú na srdci niekoľko výhrad a úvah.

Je to práve spomínaná petičná výzva za Hrčkovo zotrvanie na starostovskom kresle. "Nenávratne stratené milióny eur, ktoré si poslal na účet podriadený starostu Petržalky, pána Hrčku, sú obrovským problémom pre Petržalku. Obzvlášť v tejto mimoriadne ťažkej dobe pre samosprávy," začali.

Zopakovali, že Hrčka k mandátu pristupoval systémom mikromanažmentu a kontrolou každej faktúry nad 100 eur. "My sme naopak tvrdili, že správnou cestou je profesionalizácia našich úradov. Práve preto, aby sme predišli chybám, ktoré naše mestá, obce a mestské časti môžu vyjsť draho," vyjadrilo PS odlišný prístup.

Sme znepokojení zo zneužitia komunikačných kanálov Petržalky, tvrdia

"Nech boli úmysly pána starostu akékoľvek, túto situáciu nemožno nazvať inak – je to vážne manažérske zlyhanie. Odstúpenie je nepochybne správny krok, ak je myslené ako úprimné vyvodenie zodpovednosti. Nie ako začiatok predvolebnej kampane. Z tohto dôvodu vnímame kriticky zneužitie oficiálnych komunikačných kanálov Petržalky na šírenie petície na podporu pána Hrčku," vyjadrili svoje znepokojenie Plaváková, Sabó a Sarlós. "Na politickej kultúre záleží. Bola by škoda, ak by po kroku dopredu prišli dva kroky dozadu," dodali na záver.