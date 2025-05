Zabudnite na poštárov! Pošta ide testovať revoločnú techniku: Zásielky v Bratislave bude roznášať ROBOT

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Marko Erd)

BRATISLAVA – Či sa nám to páči, alebo nie, umelá inteligencia a robotizácia stále viac ovplyvňujú naše každodenné životy. A to aj v takých oblastiach, v ktorých sme si to ešte donedávna nevedeli ani predstaviť. Najnovšie sa moderné technológie rozhodla vyskúšať aj Slovenská pošta. Tá chce už čoskoro otestovať prvého robota, ktorý by ľuďom roznášal balíky alebo listy.