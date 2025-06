EÚ pritvrdzuje! Lacné nákupy z Číny sa môžu predražiť: Šefčovič navrhuje zaviesť plošný poplatok

(Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew, File, Getty Images)

BRUSEL – V dnešnej dobe, keď je online nakupovanie synonymom pohodlia a úspor, zažívajú čínske e-shopy ako Temu, Shein či AliExpress raketový nárast popularity. To však prináša aj nové výzvy – predovšetkým pre európske colné úrady, ktoré musia spracovávať miliardy drobných zásielok ročne. Európska komisia preto navrhuje zaviesť jednotný poplatok 2 eurá za každý balík do hodnoty 150 eur prichádzajúci do EÚ.

Uviedol to podľa agentúry AFP eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Poplatok má pokryť náklady na kontroly rastúceho počtu zásielok lacného tovaru, ktoré pochádzajú predovšetkým z Číny. Šefčovič uviedol, že prílev týchto zásielok predstavuje úplne novú výzvu pre zabezpečenie kontroly a bezpečnosti tovaru. V minulom roku bolo do EÚ doručených okolo 4,6 miliardy takýchto balíkov.

Podľa eurokomisára sú zásielky obrovskou záťažou pre colné úrady v EÚ a navrhovaný poplatok by nemal byť vnímaný ako nová daň, ale ako kompenzácia za náklady súvisiace so zásielkami.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images/Robert Way)

Podľa Financial Times bude poplatok ďalšou ranou pre internetových predajcov lacného tovaru, ako sú čínske spoločnosti Temu a Shein. Návrh Európskej komisie prichádza po tom, ako Spojené štáty ukončili výnimku, ktorá od ciel oslobodzovala balíčky v hodnote do 800 dolárov.

Ak prejde návrh legislatívnym procesom, poplatok môže vstúpiť do platnosti už v priebehu niekoľkých mesiacov. Pre spotrebiteľov to bude znamenať zdraženie nákupov – hoci len o pár eur, no pri častejšom objednávaní to môže rýchlo narásť. Naopak, európski výrobcovia môžu získať lepšiu konkurenčnú pozíciu.