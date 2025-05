Inklinovať k autoritárskym režimom je nebezpečné, uviedol Mikloško

František Mikloško (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

„Čo si to dovoľuje Robert Fico? Koho tu on zastupuje, ak to pasuje jeho voličom, tak to je 20 percent súčasného celospoločenského spektra,“ poukázal Mikloško s tým, že totalitný režim mal počas Československa 70.000 politických väzňov. „Vyprosujeme si to a tak, ako sme boli na tribúnach v novembri 1989, ak bude vážna situácia, Slovensko má stále svoj potenciál postaviť sa na tribúny a brániť demokraciu, ktorá je nám historicky vlastná,“ uzavrel.

