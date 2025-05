Fico OSTRO reaguje na Merzove vyhrážky o zablokovaní eurofondov: Slovensko nie je malý žiačik

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Spolkový kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie. V tejto súvislosti pohrozil aj Maďarsku.

Slovenská strana rozhodne neostala bez odpovede. Slová nemeckého kancelára považuje premiér Róbert Fico za absolútne neprijateľné v modernej Európe. "Ak nebudeme poslúchať, tak bude nasledovať trest? Toto nie je cesta k hľadaniu súdržnosti a k spolupráci. Verím, že si to vyjasníme, pretože takýto štýl komunikácie je kontraproduktívny," zareagoval Fico pred novinármi z oficiálnej návštevy Arménska.

"Mám sa cítiť byť vinný, ak hovorím, že je obrovská chyba zastaviť dovoz jadrového paliva z Ruskej federácie? Mám sa cítiť byť vinný, keď som povedal, že bola obrovská chyba, že (ukrajinský, pozn. red) prezident (Volodymyr) Zelenskyj zastavil tranzit plynu cez ich územie?," pýta sa ďalej premiér Fico.

Fico reaguje na hrozby Merza v EÚ: Slovensko nie je malý žiačik, ktorého treba poučovať (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Politika jedného názoru je podľa FIca nebezpečná ako tretia svetová vojna

Deklaroval, že postoje Slovenska vychádzajú z potreby chrániť naše vlastné národnoštátne záujmy a nejde o žiadnu ješitnosť. "Preto ma prekvapujú tieto zbytočne silné slová. A ak si niekto myslí, že to tak bude fungovať, že niekto povie, že to bude takto a nijako inak, tak potom načo máme, preboha, demokraciu v Európe a v Európskej únii?," pýta sa premiér a dodáva, že toto bude vysvetľovať aj občasnom SR, že tadiaľto cesta nevedie. "Ja z tejto cesty nezídem, nemám jednoducho inú možnosť," vyhlásil.

"Celkovo ten svet sa zbláznil," tvrdí Fico s tým, že tomu je ťažko uveriť. Uviedol, že ako je propaganda v Rusku, tak je aj na Západe. "Toľko agresivity, toľko nenávistných prejavov, toľko rôznych poznámok... myslím si, že nejdeme do dobrých časov," dodáva. "Ak niekto chce presadzovať politiku jedného jediného povinného názoru... to je koniec demokracie v Európe a je to nebezpečné ako tretia svetová vojna," uviedol premiér s tým, že k tomu nemá čo viac povedať.

"Ak si niekto myslí, že ja si nedovolím teraz povedať vlastný názor, tak je na veľkom omyle. To, čo povedal kancelár, je absolútne neprijateľné pre suverénnu krajinu," skonštatoval premiér a spýtal sa, kde bol v rokoch 2020 - 2023. "Kde bol, kde sa tu zatvárali ľudia a porušovali sa ľudské práva v štýle nevídanom, že radšej si Európa zatvárala oči," dodal Fico.

Reaguje aj Blanár

Voči vyjadreniam nemeckého kancelára a ohradil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár. Odmietol vyjadrenie nemeckého kancelára, ktorý na konferencii Európske fórum WDR hovoril o tom, ako presvedčiť členské krajiny, ktoré neťahajú za jeden povraz. "Takéto uvažovanie je pre nás neprijateľné, pretože ak niektorý zo štátov vznesie výhrady, tak to robí pre svoje suverénne postavenie, ktoré je nedotknuteľné, a vtedy je potrebné rokovať a nie hľadať mechanizmy, ako ich donútiť k 'poslušnosti'," uvádza Blanár, ktorý verí, že ide o vyjadrenia, ktoré zazneli len v hypotetickej rovine úvah.

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Blanár verí, že len vďaka spoločnej komunikácii a rovnocennému postaveniu členských štátov, na čom bola Európska únia založená, "budeme vždy hľadať prijateľné riešenia a konsenzus pri rešpektovaní národnoštátnych záujmov SR." Zdôraznil, že Slovenská republika je plnohodnotným členským štátom Európskej únie, kde sa rozhodovacie procesy neriadia podľa vyjadrení väčších štátov, ale hľadaním konsenzu. "Aj kvôli tomu SR opakovane zdôrazňuje, že je proti zrušeniu veta a nahradzovaniu jednomyseľného hlasovania len kvalifikovanou väčšinou, čo by niektoré štáty stavalo do nevýhodnej pozície, kedy by museli akceptovať rozhodnutia, ktoré by zásadne mohli ovplyvniť samotný štát a jeho obyvateľov," konštatuje na záver.