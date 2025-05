Samosprávam nechceme zobrať peniaze z Programu Slovensko, tvrdí minister Migaľ

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda nechce zobrať samosprávam peniaze z Programu Slovensko. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezaradený) tak reagoval na tvrdenie samospráv, ktoré kritizovali vládu za to, že im chce zobrať stovky miliónov eur z Programu Slovensko. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii za účasti štátneho tajomníka rezortu Richarda Maračeka.

„Všetky peniaze, ktoré sú určené pre Slovensko z Programu Slovensko, ktorý momentálne beží v tomto programovacom období, tak urobíme všetko pre to, aby tieto peniaze na Slovensku zostali, pretože regióny najlepšie vedia, čo potrebujú a kde potrebujú investovať svoje peniaze,“ uviedol Migaľ.

Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa podľa neho podarilo určiť viaceré problémy, ktoré doteraz bránili úspešnému čerpaniu eurofondov. Jedným z nich bola nedostatočná kontrola verejného obstarávania, ktorú chce rezort zvýšiť. Ďalej to boli stovky žiadostí z regiónov čakajúcich na MIRRI, ktoré aj napriek tomu, že mali vypracované projekty, tak sa ich proces pred podpisom zmluvy z nejakého dôvodu nehýbal, pričom rezort túto prekážku už odstránil. Tretí problém je podľa ministra na strane vyšších územných celkov (VÚC) a v samotných mestách a obciach.

„Na Slovensku je nízke čerpanie v rámci celého balíka 2,4 miliardy eur a doteraz sa nám podarilo vyčerpať iba 57 miliónov eur. To číslo je šialené, ale je našou úlohou, aby sme to zrýchlili, a urobíme pre to naozaj všetko,“ spresnil Migaľ.

Celkovo je podľa Maračeka aktuálne 53 % schválených projektových zámerov a v prípade žiadostí o nenávratný finančný príspevok ide o 25 %. V rámci kontrahovania, čiže zazmluvnenia dodávateľa, je to desať percent. Čerpanie peňazí z Programu Slovensko je na úrovni 2,4 %, čo je podľa neho veľmi málo, preto chce rezort pomôcť Radám partnerstva v rámci miest a obcí v pripravovaní a schvaľovaní projektov. Zhodnotil, že rozdiely sú viditeľné na úrovni regiónov, kde napríklad v Prešovskom kraji je čerpanie peňazí z európskych zdrojov okolo 63 %, kým v Košickom kraji je to 42 %. Niektoré mestá sú v schvaľovaní projektov úspešné, iným, ako napríklad Liptovský Mikuláš či Ružomberok, sa to darí len na úrovni 17 %.

Migaľ ubezpečil samosprávy, že vláda nebude brať peniaze regiónom, a to v prípade, ak už budú rozbehnuté a zazmluvnené projekty. Zároveň ako problém vníma to, že Rady partnerstiev v rámci VÚC sa nevedia medzi sebou dohodnúť, ktoré projekty by chceli realizovať a schváliť, a preto ich vyzval na lepšiu komunikáciu.