Znova lietajú hromy-blesky! Migaľ sa pustil do svojej bývalej strany: Tvrdý odkaz pre Hlas-SD aj Šutaja Eštoka

BRATISLAVA – Hlasu-SD sa v posledných prieskumoch nedarí a čoraz viac ľudí sa zamýšľa nad dôvodmi. Percentá strane začali klesať po odchode Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca, po ktorom žezlo v Hlase prebral Matúš Šutaj Eštok. Ten musí po roku vo funkcii odpovedať na otázky týkajúce sa práve nelichotivých čísel v priekumoch. Prstom pritom okrem iného ukázal aj na problémy s rebelmi, ktorých zo strany vylúčili. To sa však nepáči jednému z nich. Samuel Migaľ poslal svojmu bývalému straníckemu šéfovi tvrdý odkaz.

Podľa prieskumov sa strane Hlas-SD nedarí. Čísla za posledné mesiace ukazujú postupný prepad preferencií. Strana by podľa najnovších údajov zvádzala boj o tretie miesto s mimoparlamentnou Republikou. Tento trend pritom ukazujú merania viacerých relevantných agentúr.

Predseda strany Matúš Šutaj Eštok priznal, že si uvedomujú náročnú situáciu, ktorou strana prešla. Prstom však pri tom ukazuje na odídencov, ktorí dlhodobo stranu kritizovali, ako aj na niektoré rozhodnutia vládnej koalície. „Museli sme sa zbaviť ľudí, ktorí neboli kompatibilní s hodnotami Hlasu, sme súčasťou vládnej koalície, ktorá musí prijímať aj náročné opatrenia – hovorím o konsolidácii – ale verte mi, že všetci moji kolegovia sú pripravení pracovať pre Slovensko a presadzovať program,“ povedal šéf Hlasu. V živote je to podľa neho tak, že „raz ste hore, raz ste dole vo väčšine životných situácií, ktoré denno-denne zažívate.“ „Je to tak, že tie polohy sa striedajú a treba byť trpezlivý,“ okomentoval nízke čísla strany, ktorej šéfuje.

To, že sa predseda jeho bývalej strany snaží nízke percentá Hlasu „zhodiť“ na bývalých členov sa však nepáči jednému z odídencov, ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi (nominant Smeru-SSD). „Týmto tempom a politikou dokormidluje Matúš Šutaj Eštok Hlas do konca roka k piatim percentám,“ odkázal.

Pokles preferencií Hlasu nie je podľa jeho slov náhodný. Nemôže zaň však ani on a ani ďalší odídenec Radomír Šalitroš, ale to, že sa strana odklonila od programu, s ktorým získala dôveru – a ktorý sa v praxi podľa Migaľa napĺňal len selektívne alebo vôbec. „Strana Hlas-SD sa žiaľ odklonila od hodnôt, s ktorými sme ju kedysi spolu budovali. Po odchode Petra Pellegriniho zostala bez lídra a bez vízie, čo dnes cíti aj verejnosť na klesajúcich preferenciách. Namiesto dialógu a spolupráce sa v strane presadzuje politika vylučovania a mocenských hier. Mňa a kolegu Šalitroša vyhodili nie preto, že by sme konali proti strane, ale preto, že sme si dovolili mať vlastný názor. Hlas už dnes nie je stranou budúcnosti, ale nefunkčnou štruktúrou uzavretou pred vlastnou kritikou,“ tvrdí Migaľ.

Matúš Šutaj Eštok podľa neho Hlas-SD riadi bez stratégie, bez dialógu, s tendenciou umlčať iný názor. „Namiesto odbornosti a spájania prevládol konflikt a rétorika minulosti. Hlas vznikol ako alternatíva, no dnes je len jej karikatúrou. Slovensko si zaslúži novú politiku – profesionálnu, rešpektujúcu a proobčiansky orientovanú. Nie reštart starých chýb v novom balení,“ dodal.