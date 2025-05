Šutaj Eštok mal mať plán na reformu civilnej ochrany už pripravený, tvrdí Mikulec

Roman Mikulec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) mal mať po roku a pol vládnutia plán na reformu civilnej ochrany už pripravený. Namiesto toho prišiel v pondelok s oznámením, že ho ide tvoriť. V reakcii na pondelkovú tlačovú konferenciu šéfa rezortu vnútra o reforme krízového riadenia štátu to vyhlásil exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Informoval o tom hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

„Kryty civilnej ochrany bude treba do budúcna mať pre rôzne krízové situácie, ale ich plánovanie presahuje možnosti ministerstva vnútra vrátane rozpočtových a je treba to riešiť na úrovni štátu. Je to obrovský projekt a jeho realizácia si vyžiada roky budovania a efektívne vynakladanie financií,“ upozornil Mikulec.

Ako exminister dodal, civilná ochrana bola po revolúcii zanedbaná a v časoch pandémie sa ukázalo, že je v dezolátnom stave. Chyby podľa neho nastali za vlád Vladimíra Mečiara a Roberta Fica (Smer-SD), keď sa kryty odpredávali súkromným osobám. Tvrdí, že vtedajšie vlády podcenili nutnosť mať civilnú ochranu v rukách štátu.

Minister vnútra Šutaj Eštok v pondelok na tlačovej konferencii informoval, že rezort pripravuje reformu civilnej ochrany. Jej súčasťou je dlhodobá vízia rekonštrukcie a budovania krytov. Zmeniť by sa mala aj legislatíva a na ministerstve vnútra by mal vzniknúť nový útvar.