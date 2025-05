Alarmujúce čísla krytov na Slovensku: Ochránili by len štyri percentá populácie! Ministerstvo chystá veľké zmeny

minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v pondelok oznámil, že krízové riadenie štátu si vyžaduje komplexnú reformu. „Štruktúra útvaru bude postavená na ústrednom stredisku a následne to budú silné krajské regionálne štruktúry, ktoré budú nielen monitorovať hrozby, ale aj navrhovať opatrenia, ako som už jasne povedal. Budú to veľké krajské strediská. Dnes ten systém je nastavený tak, že systém krízového riadenia je primárne na okresných úradoch,“ uviedol Šutaj Eštok.

Tlačová konferencia na tému zmeny v systéme krízového riadenia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Legislatívne zmeny a nové plány

Rezort pripravuje aj novely viacerých zákonov, ktoré majú reformu umožniť. „Bude to novela zákona o riadení štátu, bude to novela zákona o civilnej ochrane a o všetkých vyhláškach, ktoré s tým súvisia, bude to aj zmena zákona o integrovanom systéme, tých zmien bude pomerne veľa, každá z týchto zmien vzíde z diskusie z participácie, lebo nič lepšie sa nemôže stať ako vecná odborná diskusia,“ vyhlásil štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.

Šutaj Eštok doplnil, že legislatívne návrhy chce ministerstvo predstaviť ešte v tomto roku. Od začiatku roka sa zároveň v rámci rezortu začala interná reorganizácia. Nespresnil, čoho presne sa týka.

Modernizácia krytov civilnej ochrany

Jedným z kľúčových projektov bude rekonštrukcia krytov civilnej ochrany. Na Slovensku sa nachádza približne 1530 krytov, ktoré dokážu poskytnúť ochranu iba štyrom percentám populácie. Cieľom je zvýšiť túto kapacitu na osem percent v priebehu piatich rokov a až na 30 percent do roku 2040.

CO kryt na železnej studničke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ervína Erdélyiho je potrebné využiť aj spoluprácu so súkromným sektorom. Štát by mohol finančne podporiť projekty, v ktorých sa nezrekonštruované kryty nachádzajú, aby sa v prípade krízy mohli využiť.

Šutaj Eštok si myslí, že využiť sa dá aj spolupráca so súkromnými spoločnosťami. Štát by vedel podporiť finančnou sumou projekty, v ktorých sa napríklad nezrekonštruované kryty civilnej ochrany nachádzajú s tým, že sa kryty opravia a v prípade krízy sa môžu využiť.

CO kryt na železnej studničke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Slovensko by opravy bunkrov mohlo podľa ministra vnútra financovať aj prostredníctvom eurofondov. Naznačil zároveň, že by obnovu zariadení mohol štát platiť aj z prostriedkov na obranu. „Revitalizácia a rekonštrukcia krytov civilnej obrany je jednou z položiek, ktorú Severoatlantická aliancia uznáva pri vykazovaní výdavkov,“ podotkol Šutaj Eštok.