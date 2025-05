Vyhlásenie Gröhlinga rozpútalo v opozícii BÚRKU: Zákerné klamstvo a bludy, reaguje Naď! TAKTO to vidí Šimečka

Vyhlásenie predsedu SaS Branislava Gröhlinga o možnom spojení Progresívneho Slovenska a Demokratov vyvolalo ostrú reakciu Jaroslava Naďa. (Zdroj: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko, Topky/Ramon Leško)

Vyhlásenie predsedu SaS Branislava Gröhlinga o možnom spojení Progresívneho Slovenska (PS) a mimoparlamentných Demokratov vyvolalo značný rozruch v opozičných kruhoch. Gröhling v rozhovore pre Aktuality.sk naznačil, že zlúčenie týchto dvoch strán by mohlo byť kľúčom k víťazstvu nad Smerom vo voľbách. Túto poznámku si všimli obe zmienené strany, ostrá reakcia zaznela najmä z úst lídra Demokratov.

Predseda SaS minulý týždeň vyhlásil, že PS a Demokrati sa podľa neho zlúčia. "Momentálne je situácia taká, že PS v rámci nejakej stratégie, aspoň tak to vnímam zvonku, sa rozhodlo, že chce prezentovať takéto zoskupenie politických strán. Je to ich právo," povedal Gröhling, ktorý v možnom spojení PS a Demokratov vidí kľúč k porážke Smeru vo voľbách. "Ak by k tomu prišlo, že najväčší subjekt pohltí alebo zoberie na svoju kandidátku Demokratov, tak je to správne, lebo tým pádom by boli jednoznačný víťaz. Tie percentá by sa preliali a PS by mohlo narásť na 25 či 26 percent," dodal.

Ostrá reakcia Naďa, označil to za zákerné klamstvo

Jaroslav Naď však Gröhlingove tvrdenia rázne odmietol a označil ich za "zákerné klamstvo". Naď zdôraznil, že prioritou Demokratov je samostatná kandidatúra vo voľbách, hoci nevylúčil možnosť hľadania riešení v prípade tesného výsledku. Do volieb je podľa neho ďaleko a prieskumy môžu o dva roky vyzerať úplne inak. Naďova strana aktuálne siaha na hranicu piatich percent. "Nebudeme riskovať a keď to bude natesno, tak budeme hľadať riešenie, no určite nie v splynutí s inou stranou alebo bludoch, ktoré si vymyslel Braňo Gröhling," dodal Naď pre Aktuality.

Podobne aj predstavitelia PS odmietli špekulácie o plánovanom zlúčení, pričom jeden z nich naznačil, že logickejšie by bolo spojenie SaS a Demokratov. Šimečka v televízii tiež poprel plány na spojenie s Demokratmi. Poukázal na negatívne skúsenosti s predvolebným spájaním v minulosti, konkrétne na neúspešnú koalíciu PS-Spolu v roku 2020. Šimečka zdôraznil, že PS sa nechce automaticky ujať úlohy "pohlcovača" menších strán. Podľa PS by bolo najlogickejšie spojenie SaS a Demokratov. SaS to však v pláne nemá a nad niečím takým sa vraj Gröhling nikdy ani len nezamýšľal. "Pri malých stranách jedna plus jedna neznamená vždy dva," vysvetlil svoj postoj.

Ako to vidí analytik?

Analytik Václav Hřích z agentúry AKO upozorňuje, že v prípade spojenia politických subjektov sa ich preferencie jednoducho nesčítavajú. "Netreba zabúdať, že kým sú strany dve, tak tí ľudia mali nejaký dôvod, prečo sympatizovali s jednou alebo druhou. A niektorí z tých dôvodov môže byť aj to, že sa im tá prvá nepáčila, tak si vybrali tú druhú a naopak," vyhlásil Hřích.

Poukazuje na možnosť, že časť voličov by v takom prípade mohla hľadať inú alternatívu. Zároveň však pripúšťa, že väčšina podporovateľov by pravdepodobne zostala verná novému zoskupeniu. Situácia na politickej scéne tak zostáva dynamická a možné koalície či spojenia budú nepochybne predmetom ďalších diskusií v nadchádzajúcom predvolebnom období.