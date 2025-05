Vojna o voliča v opozícii vrcholí! Šéf SaS už otvorene hovorí o spojení PS a Demokratov: Prvé reakcie

Gröhling povedal, že je v hre možné spojenie Demokratov a PS. (Zdroj: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Politický vývoj je nezastaviteľný a podľa predsedu liberálnej Slobody a Solidarity je tu veľmi reálna šanca, že budeme svedkami ďalšieho spojenia, ktoré by malo podporiť aktuálny opozičný blok. Čo-to už mohla napovedať spoločná fotografia Michala Šimečku a Jaroslava Naďa, no málokto by predpokladal, že by došlo až na ich spájanie. Sám Gröhling si však myslí, že takáto možnosť v hre skutočne je. Ako by ju hodnotili politológovia?

Alternatívu možného spojenia PS a Demokratov v rozhovore pre Aktuality.sk spomenul šéf SaS Branislav Gröhling. Príčin, prečo by mohli Demokrati a PS uvažovať týmto spôsobom je aj fakt, že posledné prieskumy už dlhodobo favorizujú Progresívne Slovensko ako najsilnejšiu parlamentnú stranu spolu so Smerom-SSD, zatiaľ čo Demokrati sa už mesiace nevedia dostať cez hranicu potrebných piatich percent.

Medzi SaS a Naďom to škrípalo už dávnejšie

Gröhling svoju úvahu začal slovami o tom, že jeho aktuálne vzťahy s Demokratmi sú normálne, aj keď bola medzi oboma lídrami strán istá forma ignorácie. Bývalé minister obrany sa dokonca viackrát na svojich živých vstupoch posťažoval, že Gröhling mu neberie telefón. "Pán Naď tiež o nás v minulosti hovoril, že sme mŕtva strana a nedostaneme sa do parlamentu a tak ďalej, ale ja to nechcem vyťahovať. Rok som sa venoval SaS a budem sa jej venovať aj do budúcna," okomentoval toto dianie Gröhling pre Aktuality.

Po spojení očakáva viac ako 20 percent

PS sa podľa neho v rámci nejakej stratégie rozhodlo pristúpiť k počiatočnej spolupráci s Demokratmi. "Aspoň tak to vnímam zvonku. (..) Ja sa aj teším, pretože ak chceme, aby PS vyhralo voľby, tak možno tie tri percentá Demokratov im pomôžu, lebo to zbližovanie PS a Demokratov vidíme navonok. Vidíme statusy, fotky, sú to verejné odkazy, keď títo predsedovia hovoria, že sa im dobre spolupracuje. Ak by k tomu prišlo, že najväčší subjekt pohltí alebo zoberie na svoju kandidátku Demokratov, tak je to správne, lebo tým pádom by boli jednoznačný víťaz," pochvaľuje si tento stav šéf liberálov a bývalý minister školstva.

Ten predpokladá, že pri spolupráci obidvoch subjektov v rámci "pohltenia" istej časti kandidátky Demokratov by mohli získať až 25 či 26 percent. "Ja to iba vnímam zvonku, nemám to (spoluprácu PS a Demokratov, pozn. red.) od nikoho potvrdené. Ale zvonku vnímam nejakú potenciálnu možnú spoluprácu a predpokladám, že to vyústi do niečo takého. A je správne, že najväčší subjekt takto pomôže malému subjektu," očakáva Gröhling.

Logické a racionálne vyústenie, hodnotí odborník

Pri možno spájaní Demokratov s PS prehovoril aj Michal Cirner ako politológ z Prešovskej univerzity v Prešove. Podľa jeho názoru by išlo o rozumný krok pre stratégiu progresívcov.

"Bolo by to logické a racionálne v prípade možného prepadnutia hlasov vo voľbách, ak by Demokrati oscilovali na hrane zvoliteľnosti. Skôr by ale išlo o spoločnú kandidátku alebo predvolebnú koalíciu ako zlúčenie strán," predpokladá Cirner. Pre PS by to síce bola stále ich "značka", ktorá má silné zázemie, no podľa Cirnera by museli pristúpiť aj k propagácii Demokratov a ich ľudí. "Rozhodol by teda politický marketing ako to výhodnejšie "predať". Bolo by to čisto účelové riešenie, možno aj dočasné premenovanie PS s príponou Demokrati a pod." vyslovil možnú alternatívu Cirner.

Na otázku, prečo by sa mala jedna z najsilnejších strán v prieskume skláňať pred 4,5-percentnými Demokratmi reagoval odborník jednoznačne. "Tie hlasy PS potrebuje, aby mali s kým vládnuť, aby mali parlamentnú väčšinu, nemôžu si dovoliť vyhadzovať hlasy do luftu. Takéto akcie sa majú a budú robiť len mesiace pred voľbami nie skôr," uzavrel.

Je to nezmysel, reaguje Gako

Na možné spájanie PS a Demokratov pod ťažiskom rozhovoru s Gröhlingom už reagoval aj jediný parlamentný člen Demokratov - Ľubomír Galko, ktorý akékoľvek spájanie strán označil za nezmysel. A to aj z toho dôvodu, že strana má už podľa neho vybudované takmer tisícčlenné základne po celom Slovensku.

"Môj odhad je, že na toto sa dá pomerne spoľahnúť, ak budeme v preferenciách na úrovni 7 percent a viac vo viacerých relevantných agentúrach. Tieto percentá, mimochodom, zďaleka nemá ani SaS, aj oni sú v zóne ohrozenia a v posledných voľbách do EP, čo je v podstate jediný respektíve najväčší relevantný prieskum potrebných 5 percent nedosiahli," kritizuje Galko slová Gröhlinga. "Myslím si, že to, že predseda SaS zmenil rétoriku a pripúšťa, že pôjde do vlády s hnutím Slovensko, je len komunikačná stratégia a v živote takéto niečo neurobia, akože ja sa volám ja. Len to na rozdiel od PS, ktoré to hovorí a opakuje jasne, nekomunikujú," dodal.

