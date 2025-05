Česká turistka si predĺžila dovolenku na Maldivách, po návrate domov neskrývala zdesenie: Bola som úplne rozhodená!

Adéla Bártová našla na Maldivách svoj druhý domov. O to väčšie zdesenie zažila po návrate za rodinou v ČR. (Zdroj: Instagram/adelbartovaa)

PRAHA/MALÉ – Je neuveriteľné, ako môže jedna dovolenka zmeniť priority jedného človeka. Presne to sa stalo českej turistke, ktorá zamierila s rodinou do ďalekej exotiky. Po dovolenke nastala v jej živote zmena, ktorá spôsobila, že do vlasti sa vrátila až po pol roku. Jej príbeh je inšpiráciou pre všetkých ľudí, ktorí túžia po zmene.

V roku 2021 zasiahla Európu silná vlna koronavírusu. Podobne ako na Slovensku, tak v susednej ČR platil zákaz vychádzania. V tom čase sa Adéla Bártová spoločne s mamou zhodli na tom, že radšej strávia tento čas niekde ďaleko pri mori, ako byť stále doma. Rozhodli sa teda, že vycestujú na exotickú dovolenku.

"Na Maldivy sme sa dostali s rodinou úplne náhodou, vlastne kvôli covidu. V tom čase sme chceli hlavne odísť z Česka a s mamkou sme sa zhodli, že sa radšej budeme štrnásť dní nudiť na pláži ako byť zatvorení doma," ozrejmila Adéla pre Novinky.

Ako pokračovala, vybrali sa na Maldivy. Na zahraničnom blogu našla lokálny ostrov Maafushi, kde nakoniec aj zamierili, aby sa dostali do kontaktu s miestnymi. Rodičov opísala ako scestovaných, preto vedela, že oni budú za aktívnu dovolenku.

Veľké rozčarovanie

Predstavy o Maldivách sa jej rozplynuli už za niekoľko dní. Realita je podľa nej úplne iná, ako vykresľujú reklamy a katalógy. "V mojej hlave boli Maledivy raj na medové týždne a vôbec nie pre rodinnú dovolenku. Čakala som krásne biele pláže a nič iné, ale hneď po prílete som si ostrov zamilovala, a to hlavne pre jeho atmosféru," vysvetľuje.

Dovolenka s rodičmi trvala dva týždne, no Adéle sa to málilo. "Rozhodla som sa ostať. V prístave som zamávala rodičom, ktorý sa vracali domov. Neviem presne, čo ma tak pobláznilo. Predtým som mala strach," hovorí.

Adéla sa chcela so zistením, že Maldivy nie sú len pre milionárov, podeliť aj s ďalšími ľuďmi. Na ostrovoch stretla Natáliu a spoločne založili malú cestovnú kanceláriu "Namale". Podľa svojich slov však neplánovala v exotike podnikať. "My sme len chceli, aby bolo to, čo milujeme, dostupné naozaj pre všetkých," vysvetľuje.

Šok po návrate do ČR

Po polroku sa predsa len vrátila domov do Českej republiky. Znášala to veľmi zle. "Človek si rýchlo zvykne na životný štýl, kedy každý večer končí pri oceáne. Po návrate som sa cítila mimo rytmu a prvýkrát v živote som zažila kultúrny šok. Bola som úplne rozhodená z nákupných centier, panelákov, áut a zo všetkého toho hluku a zhonu. Bol to úplný paradox oproti malému pokojnému ostrovu," prezradila.

Keď si zarobila nejaké peniaze, vrátila sa na Maldivy. S Natáliou pomaly rozbiehajú biznis. Snažia sa preskúmať čo najviac atolov (ostrovov), aby mali väčší prehľad. Miestnych opisuje ako priateľských a ústretových, ktorí sa podelia s vami aj o to málo, čo majú. "Vedia žiť prítomnosťou, učia vás spomaliť a viac si vážiť drobnosti. Ľudia tu žijú spolu, nie vedľa seba," tvrdí Češka. Problémy so socializáciou nie sú ani kvôli náboženstvu. Adéla opisuje, že miestny islam má len veľmi miernu formu.

Dovolenka na Maldivách je podľa nej lepšia ako pobyt v hoteli na pláži. "Je to tiež oveľa lacnejšie a máte viac kontaktu s miestnou kultúrou. Samozrejme extrémne záleží, na aký ostrov idete a čo od dovolenky očakávate," hovorí na záver Češka Adéla Bártová s tým, že hlavné mesto Malé je typická betónová džungľa s panelákmi a mnohými budovami. Chodí tma len vtedy, keď potrebuje nakúpiť to, čo doma nemajú, alebo ísť k doktorovi do nemocnice.