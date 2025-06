Cestovná horúčka stúpa: Na pasovom môžete stráviť hodiny! Do mnohých destinácii stačí aj občiansky preukaz

(Zdroj: Getty/Images, TASR/Martin Baumann)

Od marca do júla každoročne vrcholí dopyt po cestovných dokladoch. Na veľkých klientskych centrách v krajských mestách sa tak zvyšujú čakacie lehoty – v Bratislave aj na dve hodiny. Menšie pracoviská pritom zvládajú žiadateľov oveľa plynulejšie.

Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva občanov, aby si ešte pred dovolenkou skontrolovali platnosť cestovných dokladov. Mnohé krajiny totiž požadujú, aby doklad platil ešte niekoľko mesiacov po návrate z dovolenky – najčastejšie šesť.

Ak sa chystáte na dovolenku v rámci Európskej únie alebo schengenského priestoru, pas vôbec nepotrebujete – postačí vám platný občiansky preukaz. Platí to aj pre deti, ak majú vydaný štandardný občiansky preukaz s fotografiou.

Rozdiely sú aj v cene a rýchlosti vybavenia

Kým cestovný pas pre dospelého stojí 50 eur a pre deti 12 až 20 eur (podľa veku), občiansky preukaz len 7 eur bez ohľadu na vek. Proces podania žiadosti o občiansky preukaz trvá v priemere tri minúty, kým žiadosť o pas zaberie desať. Navyše, polykarbonátové kartičky občianskych preukazov sa vyrábajú rýchlejšie ako knižkové pasy, takže občania sa k nim dostanú skôr ako v zákonnej 30-dňovej lehote.

Štatistiky ukazujú, že o pas žiada stále veľa ľudí – v minulom roku to bolo vyše 491-tisíc Slovákov, tento rok od januára do mája už viac ako 200-tisíc. Počet žiadostí je síce medziročne nižší o viac ako 90-tisíc, no oddelenia dokladov sú stále vyťažené. Naopak, počet žiadostí o občiansky preukaz je stabilný. Od januára do mája 2025 požiadalo oň vyše 285-tisíc občanov, pričom významnú časť tvoria doklady pre deti – aj tie budú počas dovoleniek využívané ako cestovné doklady.

Ministerstvo tento trend víta – šetrí to čas občanom aj kapacity pracovníkov. Zároveň odporúča nenechávať vybavovanie dokladov na poslednú chvíľu. Najvhodnejším obdobím na žiadosti je december až február, kedy sú čakacie doby najkratšie.

Na záver pripomína, že občiansky preukaz v mobile možno použiť len na území Slovenska. Občianske preukazy bez fotografie, ktoré sa vydávajú malým deťom, zase nemožno použiť ako cestovný doklad. Slúžia iba na prístup do elektronického zdravotníctva.