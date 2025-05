Bosovi bratislavskej skupiny piťovcov uložili 14,5-ročný trest väzenia

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie s odsúdeným bosom piťovcov Jurajom Ondrejčákom. (Zdroj: TASR/TASR - Ján Krošlák)

PEZINOK - Niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi uložil Špecializovaný trestný súd v Pezinku v obnovenom procese pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné úhrnný nepodmienečný trest väzenia na 14 rokov a šesť mesiacov so zaradením na stredný stupeň stráženia. Rovnako mu uložil ochranný dohľad na dva roky. O vine obžalovaného však súd nerozhodoval.

Dozorujúci prokurátor Michal Stanislav navrhol vo svojej záverečnej reči pre Juraja Ondrejčáka 16-ročný nepodmienečný trest väzenia so zaradením na stredný stupeň stráženia. Rovnako navrhol ponechať trest prepadnutia majetku s odôvodnením, že v prípade obžalovaného išlo o hlavu zločineckej skupiny, ktorej snahou bolo získať aj majetkový prospech. Výrok o náhrade škody navrhol ponechať tak, ako bol pôvodne.

Advokát navrhuje spravodlivý trest

Advokát Ivan Mojžiš prízvukoval, že navrhuje spravodlivý trest, maximálne však na úrovni 14 rokov nepodmienečne s tým, že ostatné druhy trestov označil za nenáležité. Zároveň navrhol upustiť od trestu prepadnutia majetku z dôvodu, že by obžalovaný nemohol uspokojiť nároky poškodených. Tiež konštatoval, že Jurajovi Ondrejčákovi bol v minulosti na vtedajšie pomery uložený prísny trest, bol vyjadrením represie a jeho účel sa naplnil."Je mi to ľúto, viac k tomu nepoviem. Žiadam spravodlivý trest. Akýkoľvek dáte, bude to spravodlivé,“ vyhlásil v záverečnej reči Juraj Ondrejčák.

Na piatkovom hlavnom pojednávaní súd zároveň odročil proces so spoluobžalovaným Juraja Ondrejčáka Miroslavom A. na neurčito, a to z dôvodu, že rozsudok ŠTS z roku 2017 bol s odvolaním obžalovaného a prokurátora predložený na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, povolil v marci Jurajovi Ondrejčákovi alias Piťovi obnovu konania. Išlo o prvý rozsudok, ktorým ho ŠTS odsúdil v roku 2014 na 16-ročný trest odňatia slobody za členstvo v zločineckej skupine a iné skutky. Juraj Ondrejčák tak zostal bez trestu, ale s uznanou vinou.

Súd ho preto zároveň zobral do väzby z dôvodu, aby nemohol utiecť alebo pokračovať v trestnej činnosti. Jurajovi Ondrejčákovi v tomto roku povolil Najvyšší súd SR obnovu konania aj v inom prípade. Zrušil 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu na základe dohody o vine a treste uložil ŠTS v roku 2021 za osem skutkov, z toho päť vrážd, hrubý nátlak a nedovolené ozbrojovanie. Rovnako aj trest prepadnutia majetku.