Azerbajdžanský prezident omilostil po 14 mesiacoch francúzskeho umelca: Odpykával si trest za graffiti v metre

PARÍŽ - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev omilostil francúzskeho streetartového umelca Théa Clerca, ktorého vlani odsúdili na trojročné väzenie za nasprejovanie graffiti v tamojšom metre. Umelec, ktorý strávil vo väzení 14 mesiacov, sa medzičasom vrátil do vlasti. Jeho prepustenie aj návrat oznámil v utorok v parlamente francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, píše agentúra AP.

„Francúzskej diplomacii a jej predstaviteľom slúži ku cti, že sa neúnavne snažili o jeho prepustenie,“ povedal Barrot. Paríž sa v septembri sťažoval, že ku Clercovi sa v Azerbajdžane správajú „diskriminačne“. Dve ďalšie osoby, ktoré boli obvinené z rovnakého trestného činu, no nemali francúzske občianstvo, totiž dostali len finančnú pokutu. Francúzsko už aj pred týmto prípadom neodporúčalo svojim občanom cestovať do Azerbajdžanu, a to z dôvodu nedostatočnej právnej ochrany a hrozby „svojvoľného zadržania i nespravodlivého odsúdenia“.