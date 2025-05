O zaradení odsúdeného do stupňa stráženia vo väzení by mohol rozhodovať ZVJS

(Zdroj: Facebook/Zbor väzenskej a justičnej stráže, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - O zaradení odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody by po novom mohol rozhodovať namiesto súdu Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to navrhuje v novele zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Toto zaradenie by bolo podľa rezortu prispôsobené odsúdenému a nie trestnému činu, pretože trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako.

MS navrhovanou právnou úpravou reflektuje aj na výhrady Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT). Ten opakovane zdôrazňuje, že diferenciáciu väzňov by malo vždy robiť vedenie ústavu na základe individuálneho posúdenia rizika a potrieb vo svetle správania sa každého odsúdeného po nástupe do výkonu trestu. Výbor argumentuje tým, že väzenský personál má oveľa lepšie predpoklady na stanovenie primeraného stupňa bezpečnostných opatrení v prípade odsúdeného v danom ústave než sudca v štádiu vynášania rozsudku.

Zvýšenie ubytovacej plochy

Návrh zákona sčasti odráža odporúčania Výboru CPT aj v podobe zvýšenia ubytovacej plochy pre jedného odsúdeného na najmenej štyri štvorcové metre v uzamykanej cele alebo izbe. „V odôvodnených prípadoch možno ubytovaciu plochu dočasne znížiť, avšak nie na plochu menšiu ako tri štvorcové metre, pričom uvedené reflektuje na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,“ odôvodňuje MS. Maximálny počet odsúdených umiestnených v jednej cele alebo izbe je osem. Ak je v jednej cele alebo izbe umiestnených viac ako osem odsúdených, je minimálna ubytovacia plocha na jedného odsúdeného osem štvorcových metrov.

Novela navrhuje upustiť od obligatórneho umiestňovania odsúdených na doživotie do špecifického oddielu. V prípade, že po posúdení všetkých rizík a kritérií by sa rozhodlo o umiestnení odsúdeného do oddielu doživotných trestov, realizácia vybraných činností sa zabezpečuje oddelene.

Spôsob realizácie fyzických návštev

Rezort spravodlivosti navrhuje aj zmenu spôsobu realizácie fyzických návštev rozšírením možnosti kontaktu maloletých detí s ich rodičmi. „Navrhovaná právna úprava teda smeruje k zmierneniu podstatného obmedzenia súkromného a rodinného života osôb vo výkone trestu odňatia slobody spôsobeného pozbavením osobnej slobody, a to jednak rozšírením možnosti komunikácie a zachovania kontaktov s okolitým svetom, najmä s najbližšou rodinou, zvýšením časového intervalu minimálneho zákonného nároku na telefonovanie zvoleným osobám, ako i rozšírením spôsobu realizácie práva na návštevu o ďalšiu formu - videonávštevu,“ vysvetľuje MS. Na účely zvyšovania humanizácie vo väzenstve sa majú bez ohľadu na stupeň stráženia návštevy realizovať najmä priamym kontaktom, s výnimkou odsúdených umiestnených v oddiele doživotných trestov, v ktorých sa majú návštevy realizovať spravidla bezkontaktným spôsobom.

Právnou úpravou sa odstraňuje aj zákaz telefonovania

Navrhovanou právnou úpravou sa odstraňuje zákaz telefonovania ako druh disciplinárneho trestu, ako aj zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu. Zámerom je zvyšovať a rozširovať možnosti sociálnych kontaktov odsúdených. Podľa MS by bolo nesprávne, aby za disciplinárne previnenie odsúdeného bola nepriamo sankcionovaná aj jeho rodina. Rovnako sa navrhuje skrátiť maximálnu dĺžku disciplinárneho trestu umiestnenia do uzavretého oddielu, ako aj dĺžku neprerušeného výkonu postupne uložených disciplinárnych trestov. MS takisto chce predĺžiť čas, po uplynutí ktorého môže odsúdený vykonať zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu. Zámerom je aj vypustiť povinnosť lekárov potvrdzovať možnosť výkonu disciplinárnych trestov, keďže platná právna úprava podmieňuje výkon disciplinárneho trestu práve stanoviskom ošetrujúceho lekára, a navrhuje sa zdravotný stav odsúdeného zohľadňovať v štádiu konania o disciplinárnom previnení.

Novelou zákona sa má takisto zaviesť nový inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Ten umožní riaditeľovi ústavu zrušiť alebo zmeniť právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu v prospech odsúdeného. Účinnosť sa navrhuje 1. januára 2026.