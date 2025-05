Drvivé sankcie USA môžu ochromiť slovenský priemysel: Znamenalo by to fakticky koniec obchodu, varuje APZD

(Zdroj: TASR/ Lukáš Grinaj, Getty Images)

BRATISLAVA - Návrh amerického senátora Lindseyho Grahama na zavedenie 500-percentných dovozných sankcií na krajiny, ktoré obchodujú s ruskými energetickými produktmi, by podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) mohol znamenať zásadné ohrozenie slovenského priemyslu. Najviac by utrpeli firmy z automobilového sektora, ako aj výrobcovia pneumatík, káblových zväzkov, prevodoviek, strojov, elektrických zariadení, chemických produktov, plastov a logistických služieb.

Podľa vyjadrenia APZD je návrh na zavedenie 500-percentných ciel tak zásadný, že prestáva byť podstatné, či ide o 100, 200 alebo 1000 percent. "Od určitého bodu je to jedno, takéto clo znamená fakticky koniec obchodu. A ak by sa naozaj zaviedlo, výrazne by zasiahlo slovenský priemysel," uviedol hovorca asociácie.

APZD upozorňuje, že najväčší dopad by pocítil automobilový priemysel a jeho subdodávatelia. Títo výrobcovia totiž exportujú priamo do USA alebo sú súčasťou dodávateľských reťazcov európskych výrobcov, ktorých produkty smerujú na americký trh. "Výrobcovia pneumatík, káblových zväzkov, prevodoviek, strojov a elektrických zariadení by čelili obrovským stratám," dodáva Asociácia.

Aj keď návrh pôsobí mimoriadne vážne a jeho dopady by mohli byť pre slovenský priemysel likvidačné, APZD zdôrazňuje, že ide zatiaľ len o politický návrh. "Už mnohokrát sa ukázalo, že medzi prvým politickým vyhlásením a tým, čo sa naozaj zavedie, býva veľký rozdiel. To, čo dnes znie ako jasné rozhodnutie, môže o týždeň vyzerať inak," uvádza stanovisko APZD.

Asociácia preto vyzýva na zachovanie pokoja a trpezlivosti, pričom zdôrazňuje, že je potrebné počkať na konkrétnu podobu opatrení. "Zbytočne nepredbiehajme realitu," apelujú predstavitelia zväzu.