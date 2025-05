Premiér zhodnotil pozitívne rokovania s americkými predstaviteľmi a jadrovou spoločnosťou Westinghouse

premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády SR v Dome kultúry v Handlovej (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

„Môže napredovať veľmi rýchlo, pretože máme celý rad povolení, či už je to EIA alebo povolenie na umiestnenie stavby. Hľadáme lídra v tomto procese, pretože máme pri pokuse diverzifikovať jadrové zdroje k dispozícii Spojené štáty, Francúzsko a máme k dispozícii Južnú Kóreu,“ uviedol predseda vlády SR.

Vzhľadom na dynamiku spomínaných partnerov premiér skonštatoval, že lídrom v tomto projekte by mohla byť práve americká spoločnosť, ktorá je podľa jeho slov pravdepodobne schopná doručiť výsledok najrýchlejšie. Zároveň pripomenul, že tento blok chce štát stavať čisto do štátneho vlastníctva. Slovensko musí mať podľa premiéra k dispozícii strategické zdroje, ktoré by okrem iného mali pomôcť ľahšie zvládať krízové situácie. „To by bol významný ekonomický a súčasne aj energetický nástroj v rukách Slovenskej republiky,“ zhodnotil.