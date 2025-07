Veľký úspech: Slovensko dosiahlo historický míľnik vo vyraďovaní elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach

(Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

„Slovensko týmto projektom preukázalo svoju technologickú vyspelosť a schopnosť realizovať mimoriadne náročné vyraďovacie práce v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi. Oceňujem spoluprácu všetkých zapojených strán – osobitne Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) a našich medzinárodných partnerov – vďaka ktorej dnes môžeme hovoriť o významnom míľniku v histórii vyraďovania jadrových zariadení,“ uviedol štátny tajomník MH SR Szabolcs Hodosy na margo 46. zasadnutia Zhromaždenia prispievateľov do fondu BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund), zameraného na podporu procesu vyraďovania jadrovej elektrárne V1, ktoré sa uskutočnilo 2. júla v Londýne.

Významný výsledok projektu

„Významným výsledkom projektu je aj vysoká úspešnosť dekontaminácie – takmer 98 % z celkového množstva 4353 ton kovových kontaminovaných materiálov sa podarilo dekontaminovať a uvoľniť z evidencie rádioaktívneho odpadu. Iba 87 ton, teda približne 2 %, bolo finálne klasifikovaných ako rádioaktívny odpad,“ priblížil rezort hospodárstva. Zasadnutie podľa ministerstva skonštatovalo, že SR napreduje vo vyraďovaní JE V1 spôsobom, ktorý môže byť príkladom pre iné krajiny s podobnými typmi reaktorov.

Zo štátnej JAVYS informovali, že projekt D4.2, realizovaný v období od októbra 2017 do júla 2025 konzorciom Westinghouse Electric Spain & Sweden a spoločnosťou VUJE, je považovaný za jeden z najvýznamnejších projektov ekologického vyraďovania jadrových zariadení v Európe. „Jeho hodnota presiahla 150 miliónov eur, pričom viac než 92 % bolo financovaných z prostriedkov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a prispievateľov do fondu BIDSF,“ spresnil manažér komunikácie JAVYS Peter Podstupka. Projekt D4.2 podľa jeho slov predstavuje kľúčový míľnik v celkovom procese vyraďovania JE V1, ktorý sa realizuje v súlade so záväzkami SR pri vstupe do EÚ.

Projekt zahŕňal demontáž a fragmentáciu viac než 15.000 ton technologických zariadení. Medzi ne patrili tlakové nádoby reaktorov, vnútorné časti reaktorov, parogenerátory, hlavné cirkulačné čerpadlá, kompenzátory objemu, kontaminované potrubia a ďalšie komponenty primárneho okruhu. „Súčasťou prác bolo aj odstránenie kontaminovaných a aktivovaných betónov v reaktorových šachtách, havarijných nádržiach a v bazénoch skladu vyhoretého paliva,“ dodal Podstupka. Dekontaminácia kontaminovaného materiálu prebiehala elektrochemickými, ultrazvukovými metódami a otryskávaním za dodržania prísnych ekologických noriem. „Úspešné ukončenie tejto etapy vyraďovania potvrdzuje schopnosti Slovenska realizovať takéto projekty v súlade s najvyššími štandardmi,“ doplnil generálny riaditeľ JAVYS Miroslav Obert.