Vymazaná komunikácia a zásahy do účtu po atentáte? Prehovoril syn Juraja Cintulu, Lindtnerove slová odmieta

Obvinený atentátnik Juraj Cintula , ktorý strieľal na premiéra Roberta Fica, prichádza na Okresný súd v Trenčíne (Zdroj: TASR - Martin Medňanský)

BRATISLAVA – Od atentátu na premiéra Roberta Fica v Handlovej uplynul rok. Krátko pred výročím tohto odsúdeniahodného incidentu vystúpili v utorok na tlačovej konferencii advokát David Lindtner, podpredsedu parlamentu Tibor Gašpar a minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SSD). Poradca premiéra David Lindtner v tejto súvislosti spomenul podozrivé správanie syna obvineného Juraja Cintulu, ktorý mal intenzívne vymazávať komunikáciu svojho otca. Samotný syn obvineného však tvrdí, že nikdy nezasahoval do účtu svojho otca.

„Nie je možné vylúčiť napríklad osobu syna atentátnika, pretože veľmi intenzívne a kvalitne vymazával komunikáciu svojho otca,“ uviedol na Úrade vlády Lindtner. Syn Juraja Cintulu to však v reakcii pre televíziu Markíza poprel a tvrdí, že nikdy nemal prístup k účtu svojho otca na sociálnej sieti Facebook.

Tlačová konferencia Tibora Gašpara a Róberta Kaliňáka: Nenávisť pokračuje, kto bude ďalší? (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Ani som sa doň neprihlasoval a nijako som doň nezasahoval. Po udalostiach z 15. mája 2024 som si z vlastného profilu odstránil osobné fotografie a príspevky, výlučne z dôvodu ochrany rodiny pred medializáciou a nežiadúcimi reakciami verejnosti,“ uviedol a zároveň dodal, že v prípade nejakého mazania na sociálnej sieti Facebook ho doteraz nevypočuli. Polícia však potvrdila, že v tejto veci koná. V akom štádiu ale táto vec aktuálne je, polícia nekomentuje.

Meta komunikovala s prezidentskou kanceláriou

Ďalšie podozrenie, ktoré Lindtner spomenul, bolo tiež zablokovanie Facebook účtu Juraja Cintulu. To sa malo podľa jeho slov uskutočniť hneď po atentáte, čo vyvolalo podozrenie. „Táto skutočnosť by možno nevzbudzovala podozrenie, pokiaľ by jej nepredchádzala komunikácia osôb zo spoločnosti Meta s prezidentskou kanceláriou prezidentky Čaputovej a jej vedúcim kancelárie Metodom Špačekom,“ vyhlásil Lindtner.

Poradca predsedu vlády SR David Lindtner (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vtedajší šéf kancelárie prezidentky, Metod Špaček, potvrdil, že kancelária dostala túto informáciu a predala ju polícii. Nevie ale, prečo to poslali práve im, a či podobnú informáciu dostali aj iné inštitúcie. „Informovali sme ich, že takýto e-mail je, a bol protokolárne odovzdaný vyšetrovateľovi,“ uviedol Špaček.

Verejnosti ukázali doteraz nezverejnené zábery

Spomínaná trojica Lindtner, Gašpar a Kaliňák na tlačovej konferencii uverejnila aj doteraz nezverejnené zábery na zakrvavenú košeľu a brucho premiéra po operácii. Trojica na tlačovke hovorila aj o príčinách zradikalizovania útočníka Juraja Cintulu. Hovorí aj o opozícii a niektorých médiách, ktoré podľa ich slov aj zľahčovali útok na predsedu vlády. Atentátnik bol podľa nich ovplyvnený názormi opozície. "Hovorím to na základe dôkazov, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu," prezradil právnik David Lindtner, pričom uverejnil zábery pozašívaného brucha premiéra po operačnom zákroku.

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) predpokladá, že Bezpečnostná rada SR, ktorú avizoval premiér, sa bude zaoberať agresívnymi konaniami a vyjadreniami, ktorých počet sa podľa neho „dramaticky“ zvyšuje. Niektoré strany podľa neho vyzývajú „vyslovene k násiliu“.