Kotlárova štúdia vakcín je konečne VEREJNÁ! Prvé problémy, Sabaka a Smatana bijú na poplach: Veľké pochybnosti

Kotlár na základe tejto štúdie už niekoľko týždňov tvrdí, že v mRNA vakcínach od Pfizeru a Moderny je zvýšený podiel DNA, ktorý môže zmeniť ľudskú DNA. Žiadal zastavenie očkovania týmito vakcínami, štúdiu, na základe ktorej chce robiť takéto vážne kroky, však verejnosti neukázal. Stalo sa tak až teraz a na zahraničnom webe. „Recenzované, publikované, zahraničné. Žiadny vedec nemôže nič namietať. SAV, lekári aj vedci, rešpektujte prosím pravidlá a postupy vedy, nešírte dezinformácie a misinformácie,“ napísal Kotlár v maile, v ktorom médiá informoval o publikovaní štúdie. Tá je teraz verejne dostupná každému - laickej verejnosti ale aj odborníkom.

Lekár Peter Sabaka však poukázal na to, že na prvý pohľad by sa síce laikovi mohlo zdať, že Kotlárove zistenia sú už vedecky publikované, ale nie je to tak. O riadnu vedu podľa jeho slov nejde. Ako tvrdí, časopis v ktorom bola štúdia uverejnená, je indický predátorský časopis, ktorý nie je indexovaný v relevantných vedeckých databázach. „Za peniaze vám tam uverejnia prakticky hocičo,“ uviedol. Recenzné konania v takýchto časopisoch podľa neho nemá charakter riadneho recenzného konania a ide v podstate len o imitáciu recenzného konania. „Takéto časopisy za poplatok odpublikujú prakticky čokoľvek tváriace sa ako medicínsky vedecký rukopis, pri čom môže disponovať hrubými chybami v metodike alebo interpretácii výsledkov a jeho skutočná vedecká hodnota je tak nulová. V časopisoch tohto typu na LF UK nepublikujeme, na koľko sa podobná publikácia autorovi neráta ani v rámci doktorandského štúdia ani pri habilitácii a inaugurácii a autorovi je skôr na hanbu,“ tvrdí. Články uverejnené v podobných časopisoch nemajú podľa jeho slov žiadnu vedeckú hodnotu. "Pre vedcov sú irelevantné na koľko nie sú vedené v databázach skutočných vedeckých a pre vedu sú teda ako keby ´neviditeľné´ lebo ´nie sú vo vedeckej knižnici," vysvetlil.

Poukázal tiež na to, že Richard M. Fleming bol v USA právoplatne odsúdený za falzifikáciu pri vedeckých štúdiách, podľa Sabaku teda ide o súdom uznaného podvodníka. „Ďalšia spoluautorka toho článku je zasa Soňa Peková, ktorá je známa konšpirátorka veriaca v reptiliánov a drakoreptiliánov, proti ktorým nás chránia dobrý mimozemšťania svojou duševnou energiou,“ doplnil. Podľa neho uverejnenie tohto článku v takomto časopise skôr zhadzuje celkovú dôveryhodnosť posudku pána splnomocnenca a diskvalifikuje ho v očiach odbornej a vedeckej verejnosti.

Rovnako kritický je aj zdravotnícky analytik a bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva Martin Smatana. Podľa neho je fascinujúce, že aj keď Kotlár výsledok „u nás doma“ neukázal, celú analýzu zosumarizoval, preložil do angličtiny a aj zverejnil v predátorskom žurnále HSOA journal of angiology & vascular surgery. "Z prezentovaných informácií sa nedá nič overiť, ale pre laika, čo nevie, čo ´zač´ HSOA journal of angiology & vascular surgery je - tak to môže prísť ako niečo čo je odborné, akademicky uznané a skontrolované. No, nie je. Hoci časopis tvrdí, že je indexovaný v Google Scholar a J-Gate, nie je to tak. Tento žurnál nie je indexovaný v renomovaných databázach ako PubMed, Scopus alebo Web of Science. Zároveň je zaradený medzi predátorské žurnály v tzv. Beallovom zozname, a opakovane kritizovaný za kupovanie článkov, prakticky neexistujúci peer-review a slúžiaci presne na takéto účely,“ namietal podobne ako Sabaka.

„To, že sa jedná o analýzu vakcín a je to vypublikované v niečom čo sa v preklade volá ´žurnál angiológie a cievnej chirurgie´ a to, že tam sú ako ilustrácie/dôkazy screenshoty plochy počítača na ktorom to písali, ani ďalej nekomentujem,“ dodal.

Smatana sa tiež kriticky vyjadril na adresu Sone Pekovej a Richarda Fleminga. „Ak vám tieto mená nič nehovoria, sú to hviezdy konšpi-scény v ČR a USA. P. Peková tvrdila, že svet ovládajú reptiliáni a R. Fleming bol oficiálne odsúdený v USA za podvody, ktoré páchal počas svojej lekárskej a výskumnej činnosti, a bol navždy dištancovaný z oficiálnych federálnych projektov a výskumov,“ odkázal.