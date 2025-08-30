Peková sa po bizarnom šetrení vakcín bije do pŕs: Vraj skúmala iné šarže, ako SAV! Šaškov rezort reaguje!

BRATISLAVA/PRAHA - Hneď niekoľko dní po jednom z prvých výstupov splnomocnenca vlády Petra Kotlára na brífingu o prešetrení vakcín vyšlo najavo, že túto kontrolu nemá na svedomí nikto iný, ako kontroverzná česká molekulárna genetička Soňa Peková, ktorá sa okrem iného vyjadrila aj s tým, že "druhá vlna ochorenia nebude". Po jej ďalších netradičných výrokoch na ňu začala časť spoločnosť pozerať cez prsty. Splnomocnenec vlády pre vyšetrenie a manažovanie pandémie koronavírusu služby jej laboratória však zrejme využil, no Peková sa po zverejnení stanoviska Slovenskej akadémie vied (SAV) bráni.
archívne video
Pekovej stanoviská a následnú konfrontáciu s vedeckými podkladmi v článku popísal Denník N. Počas posledných dní sa SAV rozhodla zverejniť stanoviská o tom, že vo vakcínach, narozdiel od Kotlárových tvrdení, je len nepatrné množstvo molekúl DNA. "Analýza zloženia mRNA vakcín jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami," uvádza sa v stanovisku SAV.
Je to tu! Obrovský POSUN v kauze DNA vo vakcínach proti covidu: SAV má hotovú analýzu
Kotlár tak skoro neskončí
Po týchto zisteniach vypenil samotný Kotlár, ktorý na tlačovej konferencii okamžite začal urážať novinárov a médiá a podal si aj opozíciu. Schytala to dokonca aj časť koaličného Hlasu-SD, ktorý má, okrem iného, na svedomí aj vedenie ministerstva zdravotníctva cez Kamila Šaška. Kotlár hovoril o "angažovaní sa liberálneho krídla Hlasu", keď hovoril v kontexte prešetrenia obsahu vo vakcínach.
Kotlár si neskôr na tlačovej konferencii zastal aj sám premiér Robert Fico (Smer-SSD), ktorý ho do funkcie dosadil. Jeho odvolanie vraj neprichádza do úvahy a takýto krok by bol možný len "cez jeho mŕtvolu".
Kontroverzná genetička má svoj názor
Kotlár si na znalecký posudok povolal práve Pekovej laboratórium, aby sa obsahu vakcín venovali. Z jeho slov z tohto roka vyplynulo, že vakcíny majú obsahovať nadmerné množstvo DNA, schopné meniť aj tú ľudskú a časť spoločnosti vtedy označil za "modifikované kukurice". Peková si za svojimi zisteniami stála, no keď zverejnila SAV svoju analýzu, prišla kreatívna odpoveď.
Kontroverzná česká genetička prišla s vysvetlením, že ona a SAV vraj skúmali odlišné šarže vakcín. "Neviem, aké šarže analyzovala SAV, ale neanalyzovali sme rovnaké vzorky," zareagovala v jednom z videí. "Rozhodne to neboli tie, ktoré sme skúmali my, pretože tie sú tu u nás a neviem o tom, že by si ich sem prišiel niekto vyzdvihnúť," povedala sebavedomo.
Stanovisko Pekovej však podľa Denníka naráža na základnú logiku. Ide totiž o to, že ak by aj SAV a Soňa Peková naozaj analyzovali odlišné varianty vakcín, odborníci z SAV by nemohli tvrdiť, že spochybnili Pekovej závery, s ktorými vyrukoval samotný Kotlár na tlačovom brífingu. Každá takáto analýza by sa totiž týkala iných vakcín a z iných šarží.
ŠKANDÁL Kotlárove testy vakcín má mať na svedomí táto kontroverzná žena: Je spätá s konšpiráciami o covide
Pekovú nepodržalo ani koaličné ministerstvo zdravotníctva
Na tieto šokujúce tvrdenia Pekovej za pár minút zareagoval rezort Kamila Šaška z Hlasu-SD. "Slovenská akadémia vied analyzovala identické šarže vakcín z identického oficiálneho miesta skladovania, ktoré boli dostupné," reagovalo pre denník ministerstvo zdravotníctva.
"Nad rámec toho sa analyzovali aj šarže, ktoré boli v rámci času použiteľnosti," dodali na záver z ministerstva.
Logika celej "kauzy" sa navyše opiera aj o fakt. že špičkoví vedci zo SAV ani nemuseli navštíviť Pekovej laboratórium, aby sa k identickým vakcínam dostali. Na tieto účely na Slovensku pôsobí Štátny ústav pre kontrolu liečiv.