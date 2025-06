Ďalší konflikt na scéne: Huliak vyslovil závažné obvinenia na adresu Sabaku! Lekár REAGUJE, ministra vyškolil

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Jaroslav Novák)

archívne video

Minister Rudolf Huliak predstavil novú výzvu pre malé obce, týka sa rozvoju cestovného ruchu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa ministra športu Slovensko zvládne pandémiu bez problémov a lepšie, keď ju nebudú manažovať vedci ako Peter Sabaka, ktorý podľa neho zapríčinil smrť 35-tisíc dôchodcov. Huliak to povedal v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Dodal, že príčinou úmrtí boli nezvládnuté otázky okolo poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pán minister Huliak vyhlásil v relácii Na telo, že som spôsobil smrť 35 000 dôchodcov. Ako? Zrejme mal na mysli zlým... Posted by Peter Sabaka on Sunday, June 1, 2025

Lekár Peter Sabaka sa však voči takýmto obvineniam ohradil. „Pán minister je ako poľovník zrejme veľmi dobrý strelec, tentokrát ale trafil vedľa. Ja som počas pandémie nič nemanažoval (možno okrem liečby pacientov u nás na klinike). Nebol som členom žiadneho poradného ani výkonného orgánu. Nebol som členom Pandemickej komisie ani Konzília odborníkov. Nemal som žiadny právny vzťah s MZSR. Bol som len rádový doktor na klinike infektológie a pre médiá som sa vyjadroval ako nezávislý odborník,“ uviedol.

Od Huliaka teraz čaká, že uvedie veci na pravú mieru a nebude narušovať jeho právo na ochranu osobnosti. „Pán minister Huliak sa zrejme pomýlil a neuvedomil si tieto skutočnosti. Teraz má ale možnosť dokázať, že je taký správny a rovný chlap ako sa v Očovej rodia a chybu si prizná,“ dodal.

Podotkol, že ak by mal Huliak k dispozícii správu splnomocnenca o riadení protiepidemických opatrení Petra Kotlára, táto „chyba“ by sa mu nestala, lebo by vedel, že on nič neriadil. Huliak sa Kotlára v relácii zastal. „Postaral sa o jednu úžasnú vec, že SR nepodpíše WHO zmluvu,“ povedal. Spomenul aj mRNA vakcíny, ktorých bezpečnosť podľa neho riešia „vo všetkých krajinách“.