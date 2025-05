Súboj o vedenie STVR vrcholí: Rada stojí pred dôležitou voľbou, veľké šance má v rukách Flašikova dcéra a Slanina

Súboj o post šéfa STVR začal. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Peter Frolo, STVR)

Pätica uchádzačov

Na pozíciu generálneho riaditeľa STVR kandiduje pätica uchádzačov - Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janků, Norbert Majer a Igor Slanina. Mená kandidátov zverejnila rada na svojom predchádzajúcom zasadnutí na konci apríla.

Kandidáti budú mať v rámci vypočutia maximálne 30 minút na prezentáciu projektov, rovnako maximálne polhodina je vyhradená na následné otázky rady. Vypočutie bude možné sledovať prostredníctvom online prenosu.

Výberové konanie na post GR súvisí so zmenou zákona, ktorým sa od vlani dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát GR Ľuboša Machaja. Aktuálne znenie zákona zároveň dáva rade právomoc voliť a odvolávať riaditeľa.

Verejnosť vypočutia kandidátov na šéfa STVR nie je v pôsobnosti prokuratúry

Hovorkyňa Generálneho prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová ozrejmila, že verejné vypočutie kandidátov radou v rámci voľby generálneho riaditeľa nie je postupom orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, teda nie je spôsobilým predmetom dozoru prokurátora. „Prokuratúra preto nedisponuje žiadnym prostriedkom dozoru, ktorým by mohla zasiahnuť do procesu verejného vypočutia kandidátov na riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu,“ priblížila hovorkyňa.

Prokurátor zároveň nie je v zmysle zákona o prokuratúre oprávnený „nad rámec spôsobilého predmetu dozoru“ podávať výkladové stanoviská k právnym predpisom iným orgánom vrátane výkladu verejnosti vypočutia kandidátov.

Generálnej prokuratúre doručili podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Rady STVR pri zabezpečení verejnosti jej rokovania vo vzťahu k verejnému vypočutiu kandidátov na generálneho riaditeľa. O podaní podnetu informovala minulý týždeň opozičná strana SaS. Kritizuje, že iné osoby nemôžu prísť na rokovanie rady osobne a verejnosť rokovania sa realizuje iba cez online prenos. Strana preto chcela, aby GP preverila, či rada postupuje v súlade so zákonom. Rada STVR vtedy informovala, že podľa zákona o STVR nie je povinná plniť podmienku verejnosti jej zasadnutí formou fyzickej prítomnosti osôb.

Na vypočutí kandidátov budú prítomní aj poslanci NRSR

Na pondelkovom rokovaní Rady STVR, na ktorom vypočujú kandidátov na generálneho riaditeľa (GR), sa napokon zúčastnia osobne aj poslanci Národnej rady (NR) SR, členovia výboru NR SR pre kultúru a médiá Karol Farkašovský (SNS), Tomáš Szalay (SaS), Zora Jaurová a Dana Kleinert (obe PS). Ich prítomnosť schválili členovia rady ešte pred vypočutím kandidátov. O umožnenie poslancom fyzicky sa zúčastniť na híringu požiadal predsedu rady Jozefa Krošláka v piatok (9. 5.) predseda parlamentného mediálneho výboru Roman Michelko (SNS).

Člen rady Igor Gallo navrhol rozšíriť možnosť fyzickej prítomnosti aj o verejnosť. „Toto rokovanie nie je bežným rokovaním, v záujme transparentnosti by sme mali možnosť zúčastniť sa verejnosti schváliť,“ upozornil. Člen rady David Lindtner reagoval, že verejnosť môže sledovať vypočutie prostredníctvom audiovizuálneho online prenosu, čím je naplnená zákonná požiadavka. „Neviem, o čo bude toto vypočutie viac transparentné, ak tu bude niekto fyzicky prítomný, bez možnosti interaktívne vstupovať do procesu vypočutia,“ upozornil. Gallov doplňujúci návrh rada neschválila. Prvou kandidátkou, ktorá predstúpi pred radu, bude Martina Flašíková.

Hnutie Slovensko namieta voľbu šéfa STVR, považuje ju za frašku

„Ako inak by mohli kandidáti presvedčiť verejnosť o svojej nezávislosti a odbornej pripravenosti ako tak, že na verejnom vypočutí by boli pripravení a schopní zodpovedať aj nepríjemné otázky o svojej odbornej pripravenosti a politickej nezávislosti? Rada STVR znemožnila verejnosti klásť tieto otázky, aby kandidáti mohli prejsť aj týmto testom, týmto svojím konaním tak dokázala, že tu ide o obyčajnú frašku a o všetkom je vopred rozhodnuté a teda, že sa STVR zmení na stranícke médium,“ poznamenal Grendel.

O únose verejnoprávneho média hovorili aj Šipoš a Krátky. Kritizovali, že verejné vypočutie sa bude diať za zatvorenými dverami. „Rada je navolená, buď ministerstvom, alebo parlamentom, čiže všetko je to vlastne skupina ľudí, ktorí sú poplatní, ovplyvniteľní alebo vybraní len a len touto koalíciou. Nedá sa teda hovoriť o kontrole verejnosti. Koalícia, vláda si unáša verejnoprávne médium a to, že znemožnila prístup verejnosti a to aby kládla otázky, svedčí o tom, že má pravdepodobne dopredu vybraného svojho kandidáta,“ dodal Krátky.

STVR je v bode nula, ktorý znamená šancu, tvrdí kandidátka Flašíková

„Potrebujeme STVR, ktorá bude profesionálna, dôveryhodná a efektívna,“ uvádza súčasná riaditeľka televíznej sekcie STVR, ktorá verí, že modernizácia STVR môže pozdvihnúť celú audiovizuálnu scénu na Slovensku.

V projekte riadenia zdôrazňuje zámer zásadnej zmeny organizačnej štruktúry, ktorá by zvýšila rozhodovaciu právomoc stredného manažmentu a delegovala rozhodnutia na nižšie úrovne, a zabezpečiť ich priebežnú koordináciu a kontrolu. Zásadným opatrením má byť zavedenie systému producentských centier, so svojou zodpovednosťou za projekt od vývoja až po vysielanie. V oblasti televízneho vysielania ráta so súčasnými štyrmi programovými službami, zároveň upozorňuje na možnú zmenu v prípade programu Šport. „V prípade, že dlhodobé udržanie plnohodnotného športového kanálu bude finančne alebo personálne limitované, je potrebné flexibilne uvažovať o modeli, kde sa športový obsah bude strategicky rozkladať naprieč inými kanálmi STVR,“ upozorňuje. Chce však o konečnom rozhodnutí iniciovať širokú verejnú diskusiu.

Z Jednotky má ambíciu urobiť jednotku na trhu, program pre široké spektrum divákov by mal podľa nej dominovať z pohľadu programovej kvality, dôveryhodnosti a originality obsahu. Programová štruktúra Dvojky by prostredníctvom dokumentárnych, kultúrnych a edukačných formátov podľa Flašíkovej mala ponúknuť divákovi jasnú alternatívu ku komerčným staniciam. Vo svojej prezentácii pochválila súčasný koncept Dvojky, vníma však absenciu promo podpory tohto okruhu.

Zamerať sa chce aj na rozvoj programu pre detského diváka, jednak samostatnou sekciou na online platforme STVR, ale aj novým seriálom pre deti a rodičov. „Mojím osobným záväzkom bude už v prvom roku mandátu takýto seriál priniesť do vysielania,“ zdôrazňuje v projekte.

Zvýrazňuje význam spravodajského programu :24 a jeho kontinuálneho rozvoja. Medzi úlohy zaraďuje neustále dobudovávanie siete zahraničných spravodajcov, nové interaktívne formáty i posilnenie vstupu redaktorov z mimobratislavských redakcií netvoriacich len regionálne spravodajstvo.

V prípade Slovenského rozhlasu chce precizovať identitu a cieľovú skupinu poslucháčov každého zo súčasných programov a priniesť i nové formáty do vysielania, ako napríklad spoločenské debaty či ranné série s expertmi. Vo svojom projekte uvádza aj merateľné ukazovatele, ktoré sa týkajú rozhlasu - nárast dennej počúvanosti o minimálne desať percent do dvoch rokov, zníženie vekového priemeru poslucháča Rádia Slovensko na 50 rokov či minimálne dva nové formáty každého okruhu v rámci roka.

Flašíková sa v súvislosti so spravodajstvom v projekte venuje aj zámeru, ktorý smeruje aj k funkčnému prepojeniu STVR s TASR. „Spoločná platforma pre spravodajstvo - národné spravodajské centrum - by mohla výrazne posilniť informačné pokrytie, umožniť efektívne zdieľanie obsahu, technológií a ľudských kapacít,“ upozorňuje s tým, že v prípade zvolenia bude nad možnosťou takéhoto prepojenia bezodkladne aktívne pracovať.

Kandidátka na post šéfky telerozhlasu zvýrazňuje vo svojom projekte rebranding digitálnych služieb STVR, zásadné dokončenie digitalizácie archívu STVR i vytvorenie profesionálnej majetkovej stratégie u STVR, postavenej „na dôkladnom audite, transparentnosti a efektívnom využívaní každého štvorcového metra“.

Za dôležité považuje takisto vytvorenie novej identity STVR, ktorá sa však netýka iba dokončenia loga, ale bude odrážať i hodnotové a obsahové nastavenie verejnoprávneho média. V rámci nástrojov financovania STVR mieni zriadiť špecializovaný útvar pre grantové výzvy z eurofondov. Medzi efektívne modely financovania tvorby konkurencieschopných projektov zaraďuje aj koprodukciu, ale takú, ktorá bude mať reálny prínos pre slovenský audiovizuálny sektor. Ako príklad koprodukcie, ktorá túto možnosť nenaplnila, označila film Vlny.

Rada sa Flašíkovej pýtala na splniteľnosť cieľov

Vízia projektu riadenia a rozvoja STVR je nastavená realisticky, aby mohla vychádzať zo súčasných rozpočtových možností. Pri vypočutí pred Radou STVR to uviedla kandidátka na generálnu riaditeľku Martina Flašíková, ktorá zdôraznila, že pri mnohých projektoch nestojí riešenie primárne na finančnej injekcii, ale zefektívnení projektov.

Členka rady Jarmila Mikušová kandidátku upozornila na to, že bez premyslenia a zadefinovania harmonogramu cieľov sa celá vízia môže rozdrobiť do ambicióznych projektov, ktoré ostanú v riešení bez dosiahnutia výsledkov. „V prvom období je potrebné naštartovať výrobu a spravodajstvo. Pri spravodajstve je napríklad potrebné zabezpečiť silnejšie konkurenčné prostredie, ktoré bude redaktorov motivovať,“ upozornila Flašíková. V prípade zvolenia je pripravená rade predkladať systémové harmonogramy cieľov.

Igor Gallo sa je pýtal na ambíciu, ktorú uviedla vo svojom projekte, že chce zvýšiť v období dvoch rokov počúvanosť o 10 percent. „Každý, kto tomu čo i len trochu rozumie, Vám povie, že je to nereálne,“ zdôraznil Gallo. Flašíková priznala, že je to ambiciózny plán. „Pozerajme sa na to ako na motiváciu, nemôžeme sľúbiť, že sa to určite podarí, ale určite na tom treba začať pracovať,“ dodala.

Eva Koprena ako členka rady sa pýtala na zamýšľaný projekt fúzie STVR a TASR pre spravodajské národné centrum a či je TASR oboznámená, prípadne stotožnená s týmto zámerom. „Je to len vízia,“ priznala Flašíková. Chce však v prípade zvolenia otvoriť diskusiu a vyargumentovať benefity takéhoto spojenia.

Podpredseda rady Lukáš Machala sa pýtal na využitie kreatívnych centier i zvýšenie jazykovej kultúry redaktorov televízie i rozhlasu. Flašíková súhlasila, že kreatívnym centrám a ich využitiu pre potreby STVR je potrebné sa intenzívnejšie venovať, za dôležité považuje aj zušľachťovať jazykový prejav redaktorov.