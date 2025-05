O definitívnej podobe vládnej novely Ústavy SR sa bude diskutovať počas nadchádzajúcej schôdze Národnej rady SR

Igor Janckulík (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - O definitívnej podobe vládnej novely Ústavy SR týkajúcej sa najmä kultúrno-etických otázok by sa malo diskutovať až počas nadchádzajúcej schôdze Národnej rady (NR) SR. Uviedol to predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík. Schôdza sa začne 27. mája. Janckulík povedal, že s koaličnými poslancami zatiaľ dohody o obsahu nepadli, doteraz šlo totiž podľa neho len o neformálne stretnutia.

„Chceme do návrhu dostať čo najviac našich priorít,“ uviedol Janckulík. Podľa hnutia je ešte predčasné komunikovať výsledky rokovaní. „Rokovania stále prebiehajú. Po ich ukončení budeme informovať o postoji KDH pri hlasovaní o návrhu v druhom čítaní,“ doplnili z komunikačného odboru KDH. Kresťanským demokratom neprešla ich novela ústavy prvým čítaním v parlamente. Svoje priority chcú preto presadiť do vládnej novely. KDH tvrdí, že koalícia už si osvojila v novele ich návrhy pri zvrchovanosti v kultúrno-etických témach a pri právomoci rodičov vo vzdelávaní.

Vládnu novelu v apríli v prvom čítaní podporili okrem koalície aj opoziční poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ). Avizovali, že chcú pripraviť pozmeňujúce návrhy. Zatiaľ ich nepredstavili. Hnutie Slovensko však trvá na tom, že koaličný návrh nepodporí. „V žiadnom prípade nebudeme kolaborovať s mafiou,“ uviedol hovorca Matúš Bystriansky.

Opozícia odmieta novelu ústavy

Aj ostatné opozičné strany odmietajú podporu vládnej novely ústavy. Úlohou opozície podľa PS nie je schvaľovať nezmyselné návrhy predsedu vlády. „Ústavné návrhy Roberta Fica slúžia na zakrytie jeho zlyhaní. Ľudia na Slovensku trpia rozpadajúcim sa zdravotníctvom a drahotou, ktorú na ľudí uvalil. Prepadá sa nám životná úroveň a mladí ľudia z našej krajiny húfne utekajú,“ uviedli z PS. Hnutie kritizuje, že namiesto toho, aby vláda riešila skutočné problémy, sa zaoberá iba sebou a hľadá si absurdné zástupné témy.

„Strana SaS nepodporí novelu ústavy, premiér Robert Fico sa tým snaží prekryť, ako nedokáže riešiť problémy ľudí, ktoré ich skutočne trápia. Či už sú to rozpadajúce sa nemocnice, nedostavané diaľnice alebo vysoké ceny potravín a vyššie dane,“ povedal hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Novela ústavy smeruje do druhého čítania

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.