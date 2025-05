Deň víťazstva nad fašizmom: Minister apeluje na úctu k histórii a varuje pred manipuláciou

(Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)

NOVÁ BOŠÁCA - Predstavitelia strany HLAS – sociálna demokracia si dnes pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom s úctou a rešpektom voči všetkým hrdinom, ktorí svojím odhodlaním a obetou vybojovali našu slobodu. Predseda strany Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že žiaden predstaviteľ strany HLAS nešiel ani do Moskvy ako premiér, ani do Kyjeva ako opozícia, ani nikde inde. Ostávajú na Slovensku, pretože dnešný deň nie je o tom, či sa zapáčime východu alebo západu, ale o tom, aby sme si uctili pamiatku všetkých, ktorí položili svoje životy za oslobodenie našej vlasti – Slovenska. Predseda počas pietneho aktu v Novej Bošáci zdôraznil, že tento deň nemá slúžiť ako nástroj politických hier.

8. máj

„Tento deň, 8. máj, nemá slúžiť na to, aby sme ho politicky zneužívali. Nemá slúžiť na to, aby sme sa my, súčasní politici, zviditeľňovali a vyberali si stranu medzi dvoma znepriatelenými krajinami len preto, aby sme sa zapáčili našim voličom. Tento deň má byť tichou spomienkou na hrdinov, ktorí nám vybojovali našu budúcnosť a vďaka ktorým tu dnes môžeme stáť,“ uviedol Šutaj Eštok.

Poškodenie pamätníka padlých hrdinov

„Dnes nás však opäť niekto núti vyberať si stranu, vyberať si len jeden názor a tým sa riadiť. Vyberať si, s kým hovoriť môžeme a s kým nie.“ pokračoval. Má pocit, že sme sa z minulosti nepoučili. Opäť ľudí manipulujú ohnivé prejavy rečníkov na námestiach, plné nenávisti a zloby. Znova sa prekrúca história, popierajú sa fakty a z hrdinov, ktorí položili svoje životy za našu slobodu, sa v mene politických cieľov robia nepriatelia. Reagoval tak aj na nedávne poškodenie pamätníka padlých hrdinov v Novej Bošáci. Tento čin podľa neho nebol len hanebný, bol aj vizitkou časti našej spoločnosti, ktorá je tak zmanipulovaná modernou ideológiou, že nepozná alebo nechce poznať našu históriu.

„Pochopme konečne, že vojaci a vojačky Červenej armády, armády, ktorá nás oslobodila a v ktorej bojovali ako Rusi, tak aj Ukrajinci a ďalšie národy, nemajú nič spoločné s dnešnou vojnou na Ukrajine. Vandal nezneuctil len pamiatku padlých ruských vojakov, zneuctil pamiatku všetkých, vďaka ktorým tu dnes môže byť, žiť a vyjadrovať svoj názor,“ pripomenul Šutaj Eštok.

Odkaz dnešného dňa

Strana HLAS – sociálna demokracia preto apeluje na všetkých ľudí, aby nezabúdali na skutočný odkaz 8. mája. „Utrpenie a stratené životy ľudí počas druhej svetovej vojny nech sú pre nás mementom a výstrahou pred tým, kam až môže zájsť ľudská zloba. Hrdinstvo, obeta a láska k vlasti nech je zase odkazom a pripomienkou dnešného dňa aj pre budúce generácie,“ uzavrel predseda HLASu.