TAKTO skončil pamätník padlých: FOTO Dočmáraný a s hanlivým výrazom! Reaguje aj rozčúlený Šutaj Eštok

(Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)

Polícia z Nového Mesta nad Váhom začala trestné stíhanie pre prečin hanobenia miesta posledného odpočinku. K zneucteniu pamätníka padlých došlo v časti Novej Bošáce Grúň. Podľa medializovaných fotografií neznámy páchateľ nafarbil červenou farbou ruky, nohu a ústa na soche vojaka na červeno, na podstavec napísal hanlivý nápis. „Polícia po páchateľovi intenzívne pátra. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa.

(Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)

Incident odsúdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „Blíži sa 8. máj – deň, ktorý sa pred 80 rokmi nezmazateľne zapísal do dejín ako Deň víťazstva nad fašizmom. Nad nacistickým režimom, ktorý presadzoval šialenú ideológiu, poslal milióny nevinných ľudí do koncentračných táborov a v ktorom ďalšie milióny položili život za našu slobodu. Bojovali, trpeli a padli, aby sme mohli žiť my... Dnes sa, žiaľ, týmto hrdinom druhej svetovej vojny nedostáva zaslúžená úcta. Niektoré médiá a politici vedome prekrúcajú históriu. Úmyselne špinia meno vojakov, aby dosiahli svoje dnešné politické ciele,“ napísal Šutaj Eštok.

Ľuďom odkázal, že žiaden vojak Červenej armády, ktorý položil život pri oslobodzovaní nášho územia, nenesie ani najmenšiu vinu na súčasnej vojne na Ukrajine. „Títo muži a ženy nechceli nič iné, než aby ich rodiny a naše rodiny mohli žiť v slobode a v mieri,“ tvrdí. Podľa ministra im patrí naša úcta, rešpekt a predovšetkým vďaka za to, že tu dnes sme, že môžeme žiť slobodne a že máme právo vyjadrovať svoj názor. „Ak zabudneme na našu históriu alebo sa ju budeme snažiť prekrúcať, môžu sa naplniť slová Georgea Santayanu: ´Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju prežiť znovu.´Ja osobne nikdy nezabudnem, kto nás oslobodil. A som presvedčený o tom, že polícia tento hanebný čin v Novej Bošáci, časť Grúň, veľmi rýchlo vyšetrí,“ dodal.