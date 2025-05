ROK PO ATENTÁTE! Otázniky nad zdravotným stavom Roberta Fica: Premiér prehovoril o problémoch

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Debata o premiérovom zdravotnom stave sa rozvírila po tom, ako zrušil svoj program na 1. mája. Pôvodne avizoval, že odrobí nejaký čas na nočnej zmene v nitrianskej pekárni. Tiež mal vystúpiť s príhovormi v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti Sviatku práce a 21. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Program však na poslednú chvíľu zrušil. Úrad vlády tieto zmeny nijako nevysvetlil. Prvomájové aktivity pritom vždy patrili k Ficovým obľúbeným. Rád sa ukazoval medzi ľuďmi pri manuálnej práci a opakovane tento sviatok využil na to, aby vo vybranej firme so zamestnancami odrobil nočnú zmenu.

Nejde o prvú náhlu zmenu v jeho programe. V apríli sa napríklad nezúčastnil dohodnutej debaty s českým exprezidentom Milošom Zemanom. To, že dôvodom bol práve Ficov zdravotný stav, prezradil Zeman, keď povedal, že premiérovi prišlo zle pre zranenie po atentáte.

Sám Fico o svojom zdravotnom stave hovorí len minimálne. Nedávno ale urobil výnimku, keď v parlamente počas hodiny otázok prezradil, že ho čakajú ďalšie operácie. Bližšie sa však k tejto téme nevyjadril a nešpecifikoval, čoho sa spomínané zákroky týkajú, kedy ich podstúpi ani koľko ich bude. V nedeľu v reakcii na novinársku otázku týkajúcu sa jeho fyzického a psychického stavu priznal, že po minuloročnom atentáte má problémy. "Sú určité veci, ktoré sú spojené s atentátom, a ktoré mi v určitom okamihu bránia absolvovať štvorhodinovú cestu v aute. Viac vám nepoviem,“ uviedol Fico. Odkázal, že je schopný vykonávať fyzicky náročnú prácu. „V politike som od roku 1991, to je 34 rokov. Môže sa stať, že vám do toho niečo príde, že nemôžete fungovať 100 % každý deň,“ povedal.

Do práce sa vrátil relatívne skoro

Roberta Fica postrelili na výjazdovom rokovaní v Handlovej 15. mája. Utŕžil viaceré strelné poranenia, najhoršie bolo zranenie v brušnej dutine. Premiér absolvoval niekoľkohodinovú operáciu v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde strávil približne dva týždne. Následne bol prevezený do Bratislavy, kde sa podrobuje liečbe ambulantne. Verejnosť ho prvýkrát videla vo videu zverejnenom krátko pred eurovoľbami 5. júna. V ňom avizoval, že vrátiť by sa chcel na prelome júna a júla.

Koncom augusta, teda viac ako tri mesiace po atentáte absolvoval svoju prvú pracovnú cestu do Normandie. V tomto období sa rozhovoril o svojom zdravotnom stave. Prvých 15 dní bol podľa vlastných slov bez akýchkoľvek informácií. „Požiadal som svojich najbližších, aby ma neinformovali o tom, čo sa deje, pretože som sa musel sústrediť na podstatne závažnejšie veci. Stačí, ak pripomeniem, že niekto do vás strelí 9 mm guľu z jedného metra – okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele. Aj preto bolo treba niekoľko operačných zákrokov,“ povedal Fico a pripomenul, že bol v ohrození života. „Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus-mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale zďaleka to ešte nie je také, ako by to malo byť,“ priznal koncom augusta 2024. „Už som schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti, ale nie som schopný zobrať závažia a dať si 10-kilometrovú túru. Ale športujem primerane tomu stavu, v ktorom sa momentálne nachádzam,“ dodal.