Bezpečnostný analytik autora videa s CINTULOM nešetril: Prekročenie hranice a impotentná inšpekcia!

BRATISLAVA/HANDLOVÁ - Už onedlho to bude presne rok, čo sa Juraj Cintula na námestí v Handlovej rozhodol vykonať streľbu na premiéra Roberta Fica (Smer-SSD). Jeho zámer sa mu podaril, no predseda vlády vážny útok napokon s početnými zraneniami prežil. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik s týmto časovým odstupom hodnotí, čo sa vlastne pokazilo a ako je to s mysteriózne zverejneným videom útočníka Cintulu len pár hodín po útoku. Podľa experta sú na záhadné zverejnenie videa len dve vysvetlenia a jedno je horšie ako druhé.

Rešpektujem výsledky vyšetrovania inšpekcie, hovorí Matúš Šutaj Eštok v prípade atentátu na premiéra (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bránik svoje zamyslenie nad celým atentátom zdieľal na sociálnej sieti. Urobil tak aj pri momentálnej medializácii prerušenia trestného stíhania vo veci zverejnenia videa, kde sa Cintula neznámemu mužovi vyznáva z motívov útoku na premiéra. Úrad inšpekčnej služby totiž argumentuje tým, že sa im "nepodarilo vypátrať páchateľa, ktorého by mohli obviniť".

Mimoparlamentný politik a exminister obrany Jaroslav Naď má však iný názor a podľa jeho záverov bol autorom videa vedúci operatívy na Úrade na ochranu ústavných činiteľov menom Juraj F. Ten sa k nahratiu videa mal aj priznať.

Naď tvrdí, že tento muž mal dostať "držhubné" a momentálne je vraj na bližšie nešpecifikovanej pozícii v spravodajských službách. S tým, že autorstvo nahratého videa je neznáme nesúhlasí na konci dňa ani samotný Bránik.

Hlas muža vo videu určite viacerí spoznali, vysvetlil expert

"Nie je pravdou, že inšpekcia autora videa nenašla – mnohí ľudia si prosto len pamätali rok staré zatĺkanie jeho totožnosti a včera zbytočne tárali; na pár minút som naletel vlastným predsudkom a nepresnému čítaniu aj ja sám. Koniec koncov, sám Juraj sa autorstvom v úzkych kruhoch neskrýval a jeho hlas a spôsob reči je nezameniteľný. Prakticky každá televízia mala v archíve jeho videozáznamy, či hlas, vzhľadom na jeho medializovanú úspešnú športovú kariéru," prezradil niečo viac o pôvode Juraja F. Bránik.

Podľa experta navyše samotné video ani nemalo vzniknúť a nebol na to žiadny zákonný dôvod. "Príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií - ÚOÚČDM - síce pôsobia ako členovia Policajného zboru a ich právomoci vychádzajú zo zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore, tento zákon však zároveň jasne definuje ich špecifické poslanie, ktorým je výhradne ochrana ústavných činiteľov, diplomatických misií a určených objektov. Ich právomoci v oblasti trestného konania, vrátane operatívneho vyťažovania, či výsluchu, sú prísne obmedzené," vysvetľuje Bránik.

Cintula je na videu v priamom zábere bezprostredne po zadržaní v Handlovej a neznámemu mužovi, (ktorý by mal byť spomínaný Juraj F.) zodpovedá viaceré otázky o tom, prečo sa rozhodol stlačiť spúšť a čo ho k tomu viedlo. Viaceré osobnosti verejného života a predstavitelia opozície vtedy zverejnenie tohto videa označili za škandál a jeho únik na sociálne siete viacerých z nich šokoval.

"Takže samotné video, resp. jeho manipulativne vystrihnutá časť preukazuje bez akejkoľvek pochybnosti, že Juraj, ako príslušník úradu bez právomocí orgánov činných v trestnom konaní svoju zákonom stanovenú úlohu vedome prekračoval a v rámci vyťažovania Cintulu išiel ďaleko za hranicu toho, čo ako príslušník úradu smel konať. Otázky nesmerovali k zisteniu, či hrozba pretrváva, či nie je ďalší útočník a či existuje informácia, ktorá by umožnila chrániť ďalšie osoby," zhodnotil bezpečnostný analytik konanie muža, ktorého mimoparlamentná opozícia označila za autora videa.

Len dve možné vysvetlenia

Úrad inšpekčnej služby podľa Bránika teda nedokázal na štyri osoby podozrivé z úniku videa za rok vyvinúť dostatočný tlak, aby aspoň z jednej dostal priznanie. "Sú iba dve možné vysvetlenia a ja vlastne neviem, ktoré je horšie; buď je inšpekcia natoľko impotentná, že si skutočne nedokáže poradiť so štyrmi osobami za rok a na jeho konci je tam, kde na začiatku, a potom je úplne legitímne pochybovať o jej kompetencii, alebo to inšpekcia nevyšetrila z iných, doposiaľ neznámych dôvodov. Nenapadá mi jediný, ktorý by mohol čo i len náznakom pripomínať dobrý dôvod," vyslovil sklamanie Bránik.

Pochybenia ochranky, Cintula už niekoľko minút vyšliapaval jamu do dlažby

Radovan Bránik okrem iného adresoval kritiku aj správaniu ochranky pred a priamo počas atentátu. "Útočník sa niekoľko desiatok minút pred útokom preukázateľne pohyboval v priestore námestia. Netvrdím, že spadal do typického profilu potenciálnej hrozby. Tvrdím, že bezpečnostné zložky mali na mieste dostatok personálu, aby dokázali proaktívnou činnosťou a technikami vhodného spôsobu kladenia otázok a vizuálnym prieskumom u tých niekoľkých desiatok ľudí zistiť ich totožnosť a identifikovať napríklad aj fakt, či sú, alebo nie sú držiteľmi zbrane," vysvetlil Bránik s tým, že na námestí nebolo ani veľa ľudí, aby to bolo možné považovať za nemožný úkon.

"Nič z toho sa na tom námestí nestalo a Cintula si tam nervózne nikým nekonfrontovaný vyšliapával jamu do dlažby desiatky minút. S legálne držanou zbraňou, občianskym preukazom a povolením na nosenie zbrane. Ak by tam bol tisíchlavý dav, ok, tam by to bola skôr otázka šťastia; ale tých zhruba 40 ľudí zjavne čakajúcich na premiéra sa kvalitne “opracovať” dalo s prstom v nose," dodal bezpečnostný analytik.