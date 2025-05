Vo vládnej trojke lietajú iskry! Fico sa ostro pustil do koaličných partnerov: Odkaz pre Danka aj Šutaja Eštoka!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„Chápem koaličných partnerov, že sú nervózny. Tá nervozita spočíva v tom, že sa im rozpadli koaličné kluby, nezvládli návrat týchto poslancov naspäť do svojich radov,“ povedal premiér a s tým, že na to, aby mohla vláda fungovať ďalej, bolo potrebné urobiť opatrenia, ktoré sa im nepáčia. „Samozrejme, že sa im tieto opatrenia nepáčia. Ak ste sa dostali do konfliktu s vlastnými poslancami a potom sa títo poslanci, ktorí boli buď vyradení z poslaneckých klubov, alebo odišli, objavia vo vláde SR ako ministri, tak sa to ťažko prežúva,“ odkázal Fico a nezabudol pripomenúť, že Smeru-SSD sa poslanecký klub nerozpadol.

„Ak máme robiť dohody o ďalšej konsolidácii, ktoré urobiť musíme, ak má ďalej fungovať táto vládna koalícia a nechceme rozvrátiť verejné financie, tak budem dôsledne trvať na dodržiavaní týchto dohôd,“ povedal. Podľa Fica nemôže vláda fungovať tak, že koaličná rada rozhodne, všetci prítomní zdvihnú ruku bez námietok, všetci poslanci koalície zahlasujú bez námietok za dohodnutú vec a následne sa koaliční aprtneri po prečítaní článkov v médiách „vyplašia“. „Nemôže sa už opakovať, že pri konsolidácii alebo pri čomkoľvek inom sa dohodneme na koaličnej rade, schválime to v NR SR a potom si niekto pozrie preferencie a tri články v novinách a dostane strach,“ uviedol. Odmietol tiež, aby si niekto na úkor Smeru-SSD vo vládnej koalícii riešil svoje vlastné vnútorné problémy, ktoré majú vo vlastných stranách.

Fico hovorí o zrušení nedeľných relácií

Premiér Robert Fico tiež tvrdí, že je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán k zrušeniu nedeľných politických diskusných relácií. Kvalita pripravenosti moderátorov a obsah diskusií podľa Fica nezodpovedá tomu, čo by si ľudia na Slovensku z hľadiska politickej diskusie zaslúžili. Predseda vlády to vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencii.

„Domnievam sa, že nedeľa by mala byť naozaj dňom pokoja. Keby sme sa na tom dohodli, politické diskusie by pokojne mohli prebiehať počas týždňa. Prečo by relácia, ktorá sa volá O 5 minút 12, nemohla byť O 5 minút 8? Mohla by byť v pondelok večer na STVR 2. Markíza, JOJ-ka, všetci ostatní, TA3 - po večeroch si môžete robiť televízne diskusie. Ale stav, v akom je spoločnosť, podľa môjho názoru neumožňuje, aby sme pokračovali v takej agresivite, ktorú vnímame, aj počas nedele,“ uviedol Fico.

Ozrejmil, že má záujem ďalej pokračovať v organizovaní nedeľných tlačových konferencií. „Mám na to svoje vlastné dôvody. Pretože či sedím alebo nesedím v diskusnej relácii, tak vždy je moje meno 100-krát spomínané a kritizované,“ podotkol premiér.