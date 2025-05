Danko sa pustil do Blanára a Fica: SNS protestuje proti sankciám, žiada vysvetlenie a chce referendum!

(Zdroj: Facebook/Slovenská národná strana)

BRATISLAVA – Slovenská národná strana (SNS) sa opäť dištancuje od krokov vlastnej vlády. Predseda strany Andrej Danko ostro kritizoval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý podporil najnovší – už sedemnásty – balík protiruských sankcií. SNS žiada okamžité vysvetlenie a zároveň ohlasuje podporu referenda, ktoré by Slovensku zabránilo v ďalšej podpore sankčnej politiky EÚ.

Predseda SNS Andrej Danko vo videu na sociálnej sieti skritizoval spôsob, akým Slovensko pristúpilo k podpore 17. balíka protiruských sankcií. Zdôraznil, že opäť sleduje rozpor medzi vyjadreniami premiéra Roberta Fica a činmi jeho ministra zahraničia. "Verím, že pán Blanár na najbližšej koaličnej rade vysvetlí, prečo Slovensko podporilo protiruské sankcie,“ povedal Danko.

Zároveň vyjadril sklamanie z toho, že premiér Robert Fico verejne hovorí jedno, no v Bruseli sa deje niečo iné. „Znova a opäť sledujem, že predseda vlády povie jedno a náš minister urobí iné,“ vyhlásil Danko a dodal, že Európska únia podľa neho Slovensko často „tlačí do hlúpostí“.

SNS deklaruje podporu referendu, ktoré má vládu zaviazať, aby Slovensko do budúcna nepodporovalo protiruské sankcie. „Chcem ešte raz povedať, že plne podporujem referendum, ktoré chce našu vládu zaviazať, že nebudeme môcť hlasovať za protiruské sankcie,“ zdôraznil Danko.

SNS protestuje, žiada vysvetlenie od Blanára (Zdroj: Facebook/Slovenská národná strana)

Zároveň sa obul aj do premiéra: „O to zvláštnejšie mi pripadá aj vyjadrenie premiéra, ktorý si akoby neuvedomuje, že dnes má moc. Že môže on konať a tieto veci zastaviť.“ Danko v závere dodal, že SNS protestovala už aj v prípade hlasovania v OSN, kde Slovensko podporilo rezolúciu označujúcu Rusko za agresora, zatiaľ čo Maďarsko sa zdržalo.

17. balík sankcii

V poradí 17. balík sankcií proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu podporili členské štáty EÚ na úrovni stálych predstaviteľov ešte minulý týždeň. Oficiálne ho teraz prijala Rada EÚ pre zahraničné veci. Cielia na takmer 200 plavidiel, ktoré sú podľa Bruselu súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Nové opatrenia sa týkajú aj hybridných hrozieb a ľudských práv, oznámila na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Medzičasom sa už začalo rokovať o ďalšom, 18. balíku sankcií.

„Pokračujeme v práci na ďalšom silnom balíku sankcií s cieľom vyvinúť väčší tlak na Rusko, aby chcelo mier... Ide o sankcie týkajúce sa obmedzenia cien ropy, ale aj energetiky a bankového sektora - sankcie, ktoré poškodia ruskú ekonomiku,“ spresnila Kallasová po príchode do Bruselu. Na sieti X potom Rusko varovala, že čím dlhšie bude viesť vojnu proti Ukrajine, tým bude reakcia EÚ tvrdšia.

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. (Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)

Najnovší balík zavádza sankcie aj voči osobám z Ruska zodpovedným za kybernetické útoky, porušovanie ľudských práv a sabotáže v Európe. Pokiaľ ide o vojenský sektor, EÚ zavádza sankcie na viac než 45 ruských podnikov a jednotlivcov poskytujúcich ruskej armáde drony, zbrane, muníciu a iné vojenské vybavenie alebo logistickú podporu. Rada EÚ tiež pridala 31 subjektov na zoznam právnických osôb, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie vývozné obmedzenia týkajúce sa tovaru a technológií dvojakého použitia.