Predsedníctvo Matice slovenskej protestuje voči novele zákona z dielne SNS

MARTIN - Predsedníctvo Matice slovenskej (MS) protestuje voči návrhu novely zákona o Matici slovenskej predloženému poslancami NR SR za SNS. Ako informoval tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman, predsedníctvo to považuje za flagrantný zásah do samosprávnych princípov MS a za vážny pokus o jej politické ovládnutie.

Matičiari poukazujú na skutočnosť, že novela zákona je predkladaná v čase, keď sa má o niekoľko mesiacov uskutočniť Valné zhromaždenie MS a predovšetkým voľby do ústredných orgánov ustanovizne. „Ide o priehľadný politický krok, keďže novela zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov, a to Výboru MS, predsedu dozorného výboru a predovšetkým predsedu MS. V prípade štatutára dokonca s cieľom vyradiť ho z kandidatúry v najbližších voľbách,“ uvádza sa vo vyhlásení predsedníctva MS.

Vedenie matičnej ustanovizne upriamuje pozornosť aj na fakt, že MS nebola založená štátom a ani mu nepatrí. „O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti Valného zhromaždenia MS, ktorí schvaľujú aj stanovy ustanovizne. Účelový zásah SNS do práve prebiehajúceho matičného volebného procesu nemá v demokratických podmienkach historickú obdobu,“ dodávajú matičiari a vyzývajú poslancov NR SR na odmietnutie novely zákona.

Poslanci za SNS v novele zákona o Matici slovenskej navrhujú, aby sa jej predseda volil na štyri roky a aby tá istá osoba mohla zastávať tento post len dve funkčné obdobia po sebe. Štvorročné funkčné obdobie by mohol mať aj predseda dozorného výboru matice. Novelou chcú poslanci aj rozšíriť práva členov na účasť na rozhodovacích procesoch vrátane zníženia vekovej hranice pre voliace právo na 15 rokov.