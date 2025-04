Oprava úseku na diaľnici D1 pri Púchove si vyžiada obmedzenia dopravy

Ilustračné foto (Zdroj: NDS a.s.)

Diaľničiari pristúpia k oprave pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu v smere od Žiliny na Bratislavu. „Prvá etapa prác potrvá od pondelka od 10.00 h do 3. mája do 20.00 h, druhá od 5. mája od 10.00 h do 10. mája do 20.00 h a tretia od 15. mája od 10.00 h do 17. mája do 20.00 h,“ konkretizovala polícia. Doprava bude podľa nej v uvedenom mieste zúžená a vedená v jednom jazdnom pruhu v smere od Žiliny do Bratislavy.

„S cieľom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke,“ dodali policajti.