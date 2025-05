Vodiči, pozor! Úsek D1 od Senca po Bratislavu bude cez víkend úplne uzavretý

Ilustračné foto (Zdroj: NDS a.s.)

BRATISLAVA - V piatok večer od 20.00 h sa až do nedeľného (4. 5.) večera uzavrie úsek diaľnice D1 v smere do Bratislavy od križovatky Senec po Zlaté piesky. Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/61 od križovatky Senec smer Bratislava. Uzávera je súčasťou ďalšej etapy rekonštrukcie pôvodnej vozovky D1 za Bratislavou.

Bratislavská krajská polícia priblížila, že uzávera by mala potrvať do nedele do 22.00 h. „Doprava bude v uvedených úsekoch usmerňovaná príslušným dopravným značením, ako aj dopravnými policajtmi. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi policajtov, ktorí budú v prípade potreby usmerňovať dopravu,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že počas uzávery sa preznačia kilometre vodorovných dopravných značení a premiestnia sa betónové zvodidlá pre zaistenie bezpečnej premávky. Súbežne s uzáverou diaľnice prebehnú aj lokálne údržbové práce. V piatok od 12.00 sa začnú práce v oboch smeroch v rýchlom jazdnom pruhu pri križovatke Bernolákovo. Na približne jednom kilometri sa budú umiestňovať nové zvodidlá. V piatok od 20.00 h do soboty (3. 5.) sa bude pracovať v ľavom jazdnom pruhu v smere na Trnavu za Šúrskym kanálom. Vodičov diaľničiari žiadajú v danom úseku o zvýšenú opatrnosť.