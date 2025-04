Vláda zanedbala bezpečnosť pri projekte baterkárne v Šuranoch, uvádza Hnutie Slovensko

Rastislav Krátky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kontrolné posúdenie projektu našlo podľa hnutia pochybenia. „Na základe záverov vychádzajúcich z nerealizovaných posúdení odborne spôsobilá osoba zaujala negatívne stanovisko týkajúce sa objektívnosti a dostatočnej výpovednej schopnosti spracovaného zámeru. Čiže tento zámer nemá dostatočne výpovednú schopnosť, inými slovami, chýbajú tam základné veci na to, aby ste predišli rizikám,“ vysvetlil Krátky. Pri príprave projektu zlyhala podľa opozičného poslanca spoločnosť MH Invest a jej vlastník Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré neposkytli relevantné dáta. Zodpovedné je podľa Krátkeho aj Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Nemajú vytvárať tlak

„Vyzývame ministra Tarabu, vyzývame ministra Eštoka, aby nevytvárali tlak na svojich podriadených. Aby politicky nezasahovali do odborných posúdení tohto projektu, aby tak, ako sľúbili, skutočne aj zverejnili všetky dokumenty, ktoré majú k dispozícii ohľadom výstavby baterkárne. Zároveň, aby nevynechali žiaden z dôležitých krokov, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu na životné prostredie,“ apeluje Krátky.

Hnutie vyzvalo taktiež šéfku rezortu hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD). „Máme tu konkrétne pochybenia, ako upozornil Rastislav Krátky, máme tu aj konkrétneho vinníka. Čo ešte viacej potrebujeme na to, aby vedenie ministerstva, hovorím o pani ministerke Sakovej, vyvodilo voči ľuďom, ktorí tieto veci mali na starosti, zodpovednosť. Dokedy budeme čakať na to, kým sa to vybuduje, kým sa niečo stane, kým bude obrovská tragédia a potom už nebudeme môcť zakročiť,“ dodal Michal Šipoš z hnutia Slovensko.