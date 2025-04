Rekonštrukciu bývalého internátu Hviezda preveruje Úrad pre verejné obstarávanie, tvrdí hnutie Slovensko

Na snímke rekonštrukcia vojenskej ubytovne Hviezda, tzv. Kukurice (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

„Preložené do ľudskej reči to znamená, že na drzé šafárenie Roberta Kaliňáka (Smer-SD) sa už ani ÚVO nedokáže nečinne pozerať,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Ako dodal, rekonštrukcia sa podľa neho nedá nazvať inak ako „drzým šafárením“, pretože počas minulej vlády bola odhadovaná suma za zákazku pod úrovňou 40 miliónov eur. Ministerstvo teraz plánuje celkovo preinvestovať takmer 60 miliónov eur. Grendelovi prekáža aj to, že aktuálne vedenie ministerstva už neplánuje v budove skĺbiť ubytovacie kapacity a kancelárske priestory, ako bol pôvodný zámer.

„Tým tretím dôvodom, pre ktorý považujeme tento prípad za drzosť, je fakt, že rozhodnutie vedenia ministerstva obrany je v rozpore nielen s pôvodným plánom, nielen s takzvanou overovacou štúdiou Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ale že rozhodnutie vedenia ministerstva obrany je v rozpore aj so stavebným povolením, ktoré bolo vydané 28. októbra minulého roka,“ tvrdí Grendel, pričom citoval z povolenia, v ktorom sa o rekonštrukcii budovy píše, že kancelárske priestory budú na 13 podlažiach a ubytovacie na deviatich.

Poslanci hnutia zároveň kritizovali aj iné zákazky rezortu obrany. Okrem ďalších aj nákup vrtuľníkov Blackhawk či malých dopravných lietadiel. Jedno z týchto lietadiel podľa poslanca NR SR a exministra vnútra Romana Mikulca (Slovensko, Za ľudí, KÚ) aktuálne stojí na letisku v Kuchyni a ministerstvo obrany má problémy s jeho registráciou.

Rezortu obrany slúžila aktuálne rekonštruovaná budova od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Internát Hviezda má kruhovitý pôdorys a výšku 82,2 metra s 25 nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými. Útvar hodnoty za peniaze ministerstvo obrany v lete 2024 upozornil, že po rekonštrukcii internátu Hviezda a presťahovaní administratívy ministerstva do tejto budovy by mohol mať rezort nevyužívané priestory.