Ako kohúti na dvore: Opozičný BOJ o Prešov, zmätené hádky na verejnosti, Šipoš nenechal na Galkovi nitku suchú!

BRATISLAVA/PREŠOV - Je pochopiteľné, že pri aktuálnej spoločenskej a ekonomickej situácii to opozíciu čoraz viac láka sa prejavovať v blízkosti občanov na uliciach slovenských miest. Takým mestom bude v máji aj centrum Šariša. Prešovský protest sa však stal bodom sváru medzi hnutím Slovensko a zvyškom opozície, no predovšetkým Demokratov. Celú tému si začali tvrdo a pred zrakmi všetkých na sociálnej sieti vyjasňovať poslanci Michal Šipoš a Ľubomír Galko. Paradoxné je, že kedysi boli v jednom poslaneckom klube. Časy sa však odvtedy podstatne zmenili.

Zaujímavosťou však je, že do celého konfliktu nie sú zapojené len tieto dva tábory, ale nepriamo sa dotýka všetkých opozičných strán okrem KDH. Všetko spustil Igor Matovič, ktorý v klube Luna na diskusii u Richarda Dírera. Išlo o tému verejného opozičného zhromaždenia, ktoré sa má konať v uliciach Prešova vo štvrtok 8. mája 2025, kde mal podľa pôvodného plánu vystúpiť aj sám expremiér Matovič.

Výzva na spoluprácu

"Minulý týždeň, keď končil parlament, tak poslancec z PS-ka Richard Dubovický prišiel za naším predsedom poslaneckého klubu Mišom Šipošom a hovorí mu, že 'Chceli by sme vás pozvať, aby sme spolu organizovali protesty 8. mája'," povedal v diskusii Matovič, pričom jeho slová potvrdil neskôr aj sám Šipoš. Matovič sa k téme vyjadroval aj preto, lebo sa v danom momente diskusie rozoberala problematika spolupráce opozície.

Spätná väzba, ktorá matovičovcov nepotešila

Najskôr to vraj vyzeralo sľubne a všetko sa dohodlo. "Chcel by som, aby v ten deň, keď Fico pôjde do Moskvy, aby sme v ten moment stáli na jednom pódiu aj s hnutím Slovensko," tlmčoil údajnú výzvu Dubovického z PS Matovič. Nepríjemne prekvapený však bol v momente, keď mu prišla spätná väzba od toho istého poslanca s tým, že s vystúpením členov hnutia Slovensko na proteste nesúhlasia vraj strany SaS a Demokrati - v princípe Matovovi bývalí členovia koalície. "Do Prešova nejdeme, lebo mi Dubovický povedal, že si to SaS a Demokrati neprajú," zopakoval Šipošove slová Matovič.

Spustila sa hádka

V reakcii na Matovičove slová sa ozval najvýraznejší parlamentný hlas Demokratov - poslanec Ľubomír Galko, ktorý je známy ostrými statusmi. Ten na sociálnej sieti okamžite vyvracial celú situáciu tak, ako ju nakreslil Matovič. "To, že by Demokrati zablokovali účasť hnutia Slovensko na plánovanom zhromaždení 8.mája 2025 v Prešove, je podlá lož," ohradil sa Galko voči Šipošovmu a Matovičovmu výkladu sledu udalostí.

"Vraj to povedal Michal Šipoš, ktorému to vraj povedal Richard Dubovický. Je mi úplne jedno, kto klamal. Ale veľmi zrozumiteľne hovorím, že takto sa spolupráca a dôvera medzi partnermi nebuduje. Zároveň dodám, že pred vypustením takejto závažnej informácie do éteru by som očakával jej preverenie. Takto sa totiž štandardne šíria klamstvá, ktoré si už potom na nete žijú svojim životom," povedal si svoje Galko, ktorý sa však dočkal štipľavej odpovede priamo od Šipoša rovno v komentároch.

Najprv si over, čo píšeš, Ľubo, odkázal mu šéf klubu

"Keďže si ma spomenul zareagujem," začal Šipoš reakciu ku Galkovi. "Nedalo mi to, tak som osobne volal poslancovi Dubovickému, nech mi povie, kto s tým mal problém. Odpovedal, že SaS a Demokrati. Taká je pravda a nie je to prvýkrát. Tak isto nás v minulosti blokoval váš krajský koordinátor v Prešove Richard Jánoš pri protestoch. Keď som sa vtedy pýtal, kde je problém, tak mi opakovane odpisoval, že už nieje priestor pre nášho zástupcu. Je to smutné, ale je to tak. Over si to Ľubo a potom píš," naložil Galkovi Šipoš.

Aj Šipoš sa však od Galka dočkal odpovede. "Je to lož. Demokrati vás na proteste v Prešove 8. mája určite neblokovali. Je mi úplne jedno, či klameš ty alebo Dubovický, vyrieš si to s ním. A ten z vás, čo klamal, sa láskavo ospravedlňte," nenechal si to len tak Galko a písal ďalšie komentáre v priehrští reakcií, do ktorých sa húfne zapájali aj podporovatelia Demokratov a hnutia Slovensko.