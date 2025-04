Závod baterkárne v Šuranoch nebude ohrozovať zdravie obyvateľov, uvádza spoločnosť

výkonný riaditeľ spoločnosti GIB EnergyX Slovakia Pavol Krokoš (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Závod na výrobu batérií v Šuranoch bude disponovať najmodernejšími filtračnými zariadeniami na trhu. Je nemysliteľné, aby na našom území akýkoľvek závod vypúšťal do ovzdušia látky, ktoré by neprešli schvaľovacím procesom príslušných orgánov. Uviedla v utorok spoločnosť GIB EnergyX. Zároveň odmietla, že by došlo ku kontaminácii pôdy či vody.