Vakcíny sú opäť na scéne: Vláda povolala do boja SAV, má vypracovať svoju analýzu! Jasný odkaz Kotlára

Premiér Robert Fico už v utorok podvečer oznámil, že sa stretol s riaditeľom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Romanom Dorčíkom. Chcel sa poradiť vo veci ďalšieho postupu, ako naložiť so závermi znaleckého posudku o vakcínach proti koronavírusu, ktorý predložil vládny splnomocnenec Peter Kotlár. „Znalecký posudok vypracovaný registrovaným znalcom zo zahraničia konštatuje, že vzorky vakcín používaných na Slovensku na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 obsahovali extrémne vysoké hodnoty DNA a látky, prítomnosť ktorých výrobca neuviedol v príslušnej dokumentácii,“ tvrdí premiér a poukázal na to, že ďalšiu kvantitatívnu analýzu na prítomnosť DNA vo vakcínach môže vypracovať len SAV a jej odborné pracoviská.

Vláda dnes tento jeho nápad odobrila. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška poverila, aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako majú vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Zároveň má Šaško do predloženia výsledkov tejto správy zastaviť odoberanie ďalších vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Novú ulohu však dostal aj Kotlár. Kabinet chce, aby do 30. júna predložil správu o výsledkoch svojej činnosti v oblasti preverenia procesu riadenia a manažovania zdrojov pandémie.

Kotlár výsledky analýzy SAV nebude akceptovať

Na stredajšie rokovanie prišiel aj samotný kotlár, aby podľa svojich slov vysvetlil všetky dôvody, prečo by sa malo zastaviť očkovanie mRNA vakcínami a kroky Fica hodnotil pozitívne. Zároveň však jedným dychom dodal, že výsledky analýzy SAV nebude akceptovať. „Nikto ich nemôže akceptovať, lebo nemajú certifikované pracovisko. Môžu akurát priznať, že čo sme predložili na stôl, je tam prítomné,“ povedal Kotlár o údajne zvýšenej DNA, nachádzajúcej sa v mRNA vakcínach. Analýzu pre Kotlára mala vypracovať česká biologička a konšpirátorka Soňa Peková. Na Pekovú sa často odvolávajú konšpirátori a šíritelia dezinformácií.

Hlas-SD chce vidieť výsledky

Koaličný Hlas-SD s vykonaním analýzy vzoriek tak, ako navrhol Fico, súhlasí. Strana však zároveň tlačila na to, aby Peter Kotlár predložil vláde do 30. júna závery svojho skúmania v procese manažmentu pandémie. Ak Kotlár nedoručí svoje výsledky, budú žiadať jeho odvolanie. „Samozrejme, že súhlasíme s tým, aby sa vykonala aj kvantitatívna analýza všetkých vzoriek, všetkých vakcín, ale chceme aj expertné posúdenie toho, či to má, alebo nemá nejaký vplyv,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) ešte pred rokovaním vlády. „A to podstatné, čo žiadame, je, aby Kotlár aspoň do roku a pol od svojho nástupu dal na vládu to, čo mal urobiť, a to je preverenie v podstate celého procesu pandémie, manažmentu, pochybení, či tu boli, neboli, aké boli, čo do dnešného dňa vôbec neurobil,“ skonštatoval. „Ja som do dnešného dňa, a 30. júna to bude jeden a pol roka, nevidel žiadnu správu. To je pre nás, samozrejme, najdôležitejšie, pretože ak pán Kotlár nevie doručiť to, čo má, tak nemá byť splnomocnencom,“ zdôraznil Drucker s tým, že ak Kotlár nedoručí svoje výsledky, budú žiadať jeho odvolanie.

Opozícia nápad kritizuje

Z opozíce zaznieva kritika. Hnutie SLOVENSKO Ficov nápad označilo len za ďalší pokus o odpútanie pozornosti od problémov, ktoré vláda spôsobila ľuďom. Premiér podľa nich potrebuje "prekryť svoje zlyhania, vlastný luxus, v ktorom žije, dvojnásobné platy ministrov, zvyšovanie platov poslancov, ale najmä potrebuje prekryť zdražovanie a rastúcu chudobu medzi ľuďmi, ktoré spôsobil." "Ide o opakovaný Ficov trik, ktorý používa vždy, keď mu tečie do topánok a potrebuje odpútať pozornosť, aby ľudia zabudli na to, ako chudobnejú a ťažko sa im po nástupe jeho vlády žije," uviedlo hnutie.

Z toho, že ide iba o snahu prekryť iné problémy obviňuje Fica aj SaS. "Fico sa už raz zľakol verejnosti pri vystúpení z EÚ. Teraz vidí, že verejnosti je Kotlár na smiech. Neberú ho vážne, neveria správe, ktorú nechce ukázať. Neveria ani rozprávkam o FBI a nakresleným obrázkom. Tak Fico do boja zatiahne aj SAV. Lenže Kotlár neverí SAV. Neverí vedcom, medicíne, dôkazom, faktom. Ako zareaguje na to, že Fico takto ´ponižuje´ jeho analýzu a dáva ju preveriť iným? Peter Kotlár stále nepochopil, že ho Fico iba zneužíva na zakrývanie vlastných prúserov. Nasadí ho vždy, keď treba a Kotlár bez rozmyslu poslúchne," myslí si šéf strany Branislav Gröhling.