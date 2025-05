Koľko bude stáť analýza mRNA vakcín proti covidu? Minister prezradil SUMU! Už naštartovali procesy

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„My sme si dnes prešli okrem teda tej odbornej časti a určitých špecifikácií aj samotné procesné veci, ktoré sa týkajú nejakého časového rámca a samotného rozpočtu,“ priblížil Šaško. Zdôraznil, že celou svojou autoritou stojí za slovenskými vedcami a výskumníkmi. „Budem očakávať výstupy tej analýzy, ktorá predpokladám, bude hotová na horizonte niekoľko málo mesiacov a táto analýza následne bude spracovaná do podoby výslednej správy,“ doplnil s tým, že správa bude následne transparentne zverejnená.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SAV a ŠÚKL sú pripravené vykonať analýzu

Drucker deklaroval, že SAV i ŠÚKL sú plne pripravené vykonať analýzu a vypracovať správu. „SAV ani Biomedicínske centrum nie sú certifikovaným pracoviskom. To ale neznamená, že nemá plné materiálne, technické a personálne vybavenie a zabezpečenie, aby takéto vedecké analýzy dokázala urobiť,“ poznamenal. Za podstatné považuje, že analýza buď potvrdí alebo jednoznačne vyvráti akékoľvek domnienky o bezpečnosti slovenských vakcín. „Som vďačný aj ja, že k tomuto pristúpime apoliticky, čisto odborne, na báze objektívnych vedeckých skutočností,“ doplnil minister.

Zástupcovia SAV a ŠÚKL uviedli, že ich cieľom je priniesť overené, transparentné a dôveryhodné závery. „SAV disponuje veľkým množstvom vedcov a vedkýň, najrôznejších odborností, ktorých práve vysoká vedecká a odborná erudícia je zárukou riešenia tejto úlohy,“ poznamenal podpredseda SAV Martin Venhart. Na stretnutí podľa jeho slov došlo k úprave zadania, a teda odborníci nebudú vypracovávať znalecký posudok, ale vedeckú analýzu. „Dnes boli vyjasnené viaceré otázky, ktoré boli nejasné v textácii zadania. (...) To, čo bude vypracovávať SAV je prísne vedecká analýza,“ vysvetlil.

Generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková ozrejmila, že cieľom odborníkov je vniesť do spoločnosti odborné informácie a posilniť dôveru vo vedecké fakty. „Ako apolitické a vedecké inštitúcie k analýze pristúpime nezávisle, s dôrazom na vedeckú etiku a integritu,“ doplnila. Splnenie termínu do 30. júna bude podľa Pastorekovej pomerne náročné. „Pretože my reagencie aj veci, ktoré na to potrebujeme, musíme obstarať štandardným procesom verejného obstarávania, ktorý trvá dlho. Takže tam bude určité obdobie, kde sa nám to posunie,“ vysvetlila.

Skúsený tím

Na analýze bude pracovať tím zložený zo skúsených virológov, molekulárnych biológov aj genetikov. Postupovať sa bude podľa prísnych vedeckých metód v súlade s najvyššími štandardmi a najaktuálnejšími poznatkami, ozrejmila SAV.

Ivana Pankuchová zo ŠÚKL zároveň zdôraznila, že pri vakcínach naďalej prevažujú prínosy nad rizikami. „Chcem ubezpečiť spoločnosť, že vakcíny nie sú hrozbou, hrozbou sú ochorenia, pred ktorými nás tieto vakcíny chránia,“ povedala. Dodala, že vakcíny patria medzi najprísnejšie kontrolované skupiny liekov.

Minister zdravotníctva minulý týždeň na základe poverenia vlády požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci by mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.